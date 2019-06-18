صحف الأردن تتجاهل وفاة محمد مرسي.. واستياء واسع بعد منع الحكومة صلاة الغائب على روحه

شهدت مواقع التواصل الأردنية موجة سخط واسعة، بسبب رفض الحكومة السماح بإقامة صلاة الغائب على روح الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أمام السفارة المصرية بعمان.

منع إقامة صلاة الغائب على الرئيس الراحل محمد مرسي أمام السفارة المصرية بعمان.#محمد_مرسي#الاردن — شارلوك هولمز الأردني 🇯🇴 (@xw4xw) June 18, 2019

وقال حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، الثلاثاء، إن السلطات أبلغته بمنع إقامة صلاة الغائب على مرسي أمام سفارة بلاده بالعاصمة عمان، غير أنها لم تر مانعا في إقامة الصلاة أمام الأمانة العامة للحزب، دون توضيح الأسباب التي دفعت السلطات الأردنية لاتخاذ هذا القرار.

وأعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، أنه خطط لإقامة صلاة الغائب على روح “الرئيس الشهيد” محمد مرسي لكن السلطات أبلغته بمنع هذا النشاط.

الصحفي خير الدين الجبري انتقد موقف السلطات الأردنية، وقال مستشهدا بصور صلاة الغائب على روح مرسي في الأقصى وتركيا:”هذا المشهد من صلاة الغائب على #محمد_مرسي في ساحة مسجد الفاتح بإسطنبول اليوم، ومثله الكثير في مدن ومساجد مختلفة على امتداد تركيا”

هذا المشهد من صلاة الغائب على #محمد_مرسي في ساحة مسجد الفاتح بإسطنبول اليوم، ومثله الكثير في مدن ومساجد مختلفة على امتداد تركيا، هل كثير على #الأردن أن يقام للرجل مثل ذلك وأكبر، لماذا المنع؟ ما الذي سيضركم من صلاة على رجل مظلوم، سوا أنه مظلوم.. pic.twitter.com/0RKhMmlbk4 — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) June 18, 2019

وتابع متسائلا في تغريدته التي رصدتها (وطن):”هل كثير على #الأردن أن يقام للرجل مثل ذلك وأكبر، لماذا المنع؟ ما الذي سيضركم من صلاة على رجل مظلوم، سوا أنه مظلوم.”

كما انتقد البعض خلو الصحف الأردنية من خبر هام كوفاة مرسي اهتمت به وسائل الإعلام العالمية كلها.

لسبب مجهول .. صحف الأردن خالية من خبر وفاة مرسي – https://t.co/i6CGCA4K3d pic.twitter.com/VJMatyVEfT — اخبار ع النار – 3lnar.com (@Com3lnar) June 18, 2019

كيف تناقلت الصحف المحليه خبر وفاة الرئيس محمد مرسي .. الي هو حديث الشارع الأردني من الامس ..

صحيفه الرأي. تجاهلت. الخبر

صحيفه الدستور تجاهلت الخبر

صحيفه الغد جاب الخبر على استحياء #محمد_مرسي pic.twitter.com/itDVF3NeWO — m3taz alrbehat (@meezo_86) June 18, 2019

وتصرف الحاكم الإداري للعاصمة عمان، وقرر إبلاغ الحزب بأنه لا يستطيع الترخيص لإقامة أي نشاط مقابل السفارة المصرية.

لاحظ عزيزي أنه الاردن بلد يسع جميع الفئات والمعتقدات وأنماط الحياة ، "الجميع الا الي ما بدنا اياه احنا "

كتب نعوم تشومسكي عشر استراتيجيات لخداع الجماهير ثنتين منهم بستخدمهم الامير بتغريدته :

– مخاطبة الرأي العام كأطفال صغار

– تعويض الأنتفاضه بالشعور بالذنب #محمد_مرسي pic.twitter.com/Hr9ew3lGZL — سَعيد ألعمّرو | 📚💡 (@s3eed_al3mro) June 18, 2019

لكن الشيخ مراد عضايلة، الأمين العام للحزب، أبلغ أن السلطات طلبت استقبال المعزين في مقر الحزب فقط.

وتم التركيز على أن يسمح للحزب بفتح مقراته في عمان لإقامة عزاء بالرئيس الراحل، على أن ذلك لن يسمح به بأي مقر يتبع جماعة الإخوان المسلمين.

ولاحظت أوساط سياسية وإعلامية، أن عدد المعزين على وسائط التواصل الاجتماعي بالرئيس مرسي خلال الـ36 ساعة الماضية من الأردنيين اقترب كثيرا من مليون مواطن.

إذا تفكيرك محصور على الاْردن #ابشرك محمد مرسي متصدر ترند العالم والحديث الرئيسي في جمع القنوات الإخبارية العالمية بإستثناء#العربية pic.twitter.com/5TZRNvtfbU — Sakher HKJ (@sakmohje) June 17, 2019

ويؤشر هذا الرقم ليس على مكانة الإخوان المسلمين، بقدر ما يؤشر على قناعة الرأي العام بأن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الانقلابي، قتل في النهاية رئيسا منتخبا، هو الوحيد الذي لم يكن عسكريا في تاريخ مصر الحديث.