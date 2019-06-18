“شاهد” نائبة تونسية تصرخ في البرلمان وترفض قراءة الفاتحة على روح محمد مرسي.. اعتبرت الترحم عليه “أخونة”

أثارت نائبة بالبرلمان التونسي جدلا واسعا عندما اعترضت على دعوة رئيس كتلة “حركة النهضة” لقراءة الفاتحة على روح الرئيس المصري الراحل محمد مرسي بمجلس النواب.

وكان رئيس كتلة حركة النهضة، نور الدين البحيري، دعا، الثلاثاء، خلال مداخلته بالجلسة العامة بمجلس النواب إلى تلاوة الفاتحة على روح الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، تزامنا مع صلاة الغائب على روحه في العديد من دول العالم.

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ومباشرة بعد دعوة البحيري، عبّرت النائبة المستقيلة من حركة “نداء تونس”، فاطمة المسدّي، عن رفضها القاطع للمقترح وقالت: “لا لأخونة البرلمان التونسي، ولا للترحم على زعيم الإخوان المسلمين”.

وأضافت: “وإذا النهضة ترتبط بالإخوان أدعو إلى تصنيفها حركة إرهابية”.

وبعد تصريحها الحاد، غادرت النائبة فاطمة المسدي الجلسة لتتبعها النائبة عن حزب “آفاق تونس” ريم محجوب، في إشارة إلى رفضهما قراءة الفاتحة على روح الراحل محمد مرسي.

وخلف احتجاجها جدلا وسط نواب التونسيين، كما ارتفعت حدته بين نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي الذين استنكروا موقفها.