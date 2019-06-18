“شاهد” مساجد تركيا تمتلئ عن آخرها وحشود هائلة تؤدي صلاة الغائب على روح “مرسي”

شهدت كبرى مساجد تركيا في عموم البلاد، بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، أداء صلاة الغائب على روح الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
في مدينة إسطنبول، أدى الآلاف من العرب والمصريين والأتراك، صلاة الغائب على روح مرسي، في مسجد الفاتح التاريخي وسط المدينة.
وتظاهر آلاف الأتراك والمصريين وأبناء الجاليات العربية بتركيا، بعد الصلاة، مطالبين بتحقيق مطالب الشرعية التي مات الرئيس مرسي من أجلها.
ورفع المصلون في المظاهرات التي دعت إليها عديد من المنظمات والأحزاب، الأعلام المصرية والتركية وصور مرسي والرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي العاصمة أنقرة، تجمع عدد من المواطنين أمام السفارة المصرية، وأدَّوا صلاة الغائب على روح مرسي.
كما شهدت مساجد عديدة في مختلف المدن التركية إقامة صلاة الغائب والدعوة بالرحمة للرئيس الراحل، وسط مشاركة الآلاف.
وتوفي مرسي، الإثنين، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء.
وقدمت تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة تعازي رسمية في وفاة مرسي، فيما صدرت تعازي واسعة على المستوى الشعبي والحزبي والمنظمات غير الحكومية في وفاته.
وترافقت مع تنديدات ركزت في معظمها بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، وإطلاق سراح كل المعتقلين، وعادة ما نفت القاهرة وجود معتقلين لديها.
بينما اتهمت منظمتا “العفو” و”هيومن رايتس واتش” الحقوقيتان الدوليتان الحكومة المصرية بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي ما أدى لوفاته، ورفضت القاهرة هذه الاتهامات وقالت إنها “لا تستند إلى أي دليل”، و”قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية”.