“شاهد” مساجد تركيا تمتلئ عن آخرها وحشود هائلة تؤدي صلاة الغائب على روح “مرسي”

شهدت كبرى مساجد تركيا في عموم البلاد، بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، أداء صلاة الغائب على روح الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

في مدينة إسطنبول، أدى الآلاف من العرب والمصريين والأتراك، صلاة الغائب على روح مرسي، في مسجد الفاتح التاريخي وسط المدينة.

ماذا كان بينك وبين الله يا #محمد_مرسي؟

منعوا صلاة المصريين على جثمانك الطاهر

لعلهم بجهلهم وجهالتهم يظنون انهم يمسكون برحمة الله او قلوب العباد

المساجد في اركان العالم يصلون ويترحمون عليك

هذا فقط مسجد السلطان الفاتح في #اسطنبول حيث تقام صلاة الغائب في جميع أنحاء #تركيا اليوم

سلام pic.twitter.com/TUqPyEM2KV — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) June 18, 2019

وتظاهر آلاف الأتراك والمصريين وأبناء الجاليات العربية بتركيا، بعد الصلاة، مطالبين بتحقيق مطالب الشرعية التي مات الرئيس مرسي من أجلها.

عامة المساجد الكبرى في تركيا صلّت صلاة الغائب على الرئيس الشهيد محمد مرسي رحمه الله بتوجيهات عليا pic.twitter.com/iTVaaJTKog — حامد العلي (@Hamed_Alali) June 18, 2019

ورفع المصلون في المظاهرات التي دعت إليها عديد من المنظمات والأحزاب، الأعلام المصرية والتركية وصور مرسي والرئيس رجب طيب أردوغان.

هذا المشهد من صلاة الغائب على #محمد_مرسي في ساحة مسجد الفاتح بإسطنبول اليوم، ومثله الكثير في مدن ومساجد مختلفة على امتداد تركيا، هل كثير على #الأردن أن يقام للرجل مثل ذلك وأكبر، لماذا المنع؟ ما الذي سيضركم من صلاة على رجل مظلوم، سوا أنه مظلوم.. pic.twitter.com/0RKhMmlbk4 — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) June 18, 2019

وفي العاصمة أنقرة، تجمع عدد من المواطنين أمام السفارة المصرية، وأدَّوا صلاة الغائب على روح مرسي.

صلاة الغائب على روح المرحوم بأذن الله

د.محمد مرسي العياط في مدينا انطاليا تركيا وفي كل المساجد في تركيا pic.twitter.com/IU6yoJtvBF — المتيم بحب الله (@j0LNnIoeCQLHSvV) June 18, 2019

كما شهدت مساجد عديدة في مختلف المدن التركية إقامة صلاة الغائب والدعوة بالرحمة للرئيس الراحل، وسط مشاركة الآلاف.

هذا المشهد من صلاة الغائب على #محمد_مرسي في ساحة مسجد الفاتح بإسطنبول اليوم، ومثله الكثير في مدن ومساجد مختلفة على امتداد تركيا، هل كثير على #الأردن أن يقام للرجل مثل ذلك وأكبر، لماذا المنع؟ ما الذي سيضركم من صلاة على رجل مظلوم، سوا أنه مظلوم.. pic.twitter.com/0RKhMmlbk4 — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) June 18, 2019

وتوفي مرسي، الإثنين، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء.

وقدمت تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة تعازي رسمية في وفاة مرسي، فيما صدرت تعازي واسعة على المستوى الشعبي والحزبي والمنظمات غير الحكومية في وفاته.

وترافقت مع تنديدات ركزت في معظمها بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، وإطلاق سراح كل المعتقلين، وعادة ما نفت القاهرة وجود معتقلين لديها.

بينما اتهمت منظمتا “العفو” و”هيومن رايتس واتش” الحقوقيتان الدوليتان الحكومة المصرية بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي ما أدى لوفاته، ورفضت القاهرة هذه الاتهامات وقالت إنها “لا تستند إلى أي دليل”، و”قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية”.