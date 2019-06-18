“شاهد” عبدالفتاح السيسي يخشى ” محمد مرسي” حيا وميتا.. هذا ما حدث عند قبره بعد الانتهاء من الجنازة

في مشهد يكشف مدى الرعب الذي سببه أول رئيس مدني منتخب في مصر حيا وميتا لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أظهرت صورا تم تداولها على نطاق واسع حراسة مشددة من الأمن المصري قرب القبر الذي دفن فيه الرئيس الراحل.

حتى بعد دفنه. يهابونه حراسه مشدده على قبر الشهيد محمد مرسي pic.twitter.com/vXQoMp4fM3 — الهلفوووت (@mnswrmykyyl) June 18, 2019

وأظهرت صور لوكالة أنباء عالمية المقبرة التي دفن فيها الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، فجر اليوم الثلاثاء بعد وفاته أمس أثناء محاكمته.

الحراسه على قبر محمد مرسى pic.twitter.com/K3spwMptLK — Mira (@Egyptook) June 18, 2019

وتظهر الصور التي بثتها وكالة “جيتي” وتداولها ناشطون مقابر تعرف بـ”مقابر المرشدين” في مدينة نصر شرقي القاهرة وعليها حراسة مشددة من الأمن المصري قرب القبر الذي دفن فيه الرئيس الراحل.

ونعى نجل مرسي أحمد والده بتغريدة على موقع تويتر ووصفه بـ”الشهيد” وقال: “نحتسب أبي الرئيس محمد مرسي عند الله من الشهداء، وعند الله تجتمع الخصوم، قمنا بتغسيل جثمانه الشريف بمستشفى سجن ليمان طرة وقمنا بالصلاة عليه داخل مسجدالسجن ولم يصل عليه إلا أسرته وتم الدفن بمقابر مرشدي جماعة الإخوان المسلمين لرفض الجهات الأمنية دفنه بمقابر الأسرة بالشرقية”.