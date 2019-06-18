“شاهد” سخرية بعد فضيحة قناة مصرية وصلها الخبر المتعلق بوفاة محمد مرسي من المخابرات!

أثارت قناة “اكسترا نيوز” المصرية سخرية واسعة بمواقع التواصل، بعد نقلها خبرا قالت إنه وصلها عبر مصدر أمني يؤكد تلقي الرئيس المصري الراحل محمد مرسي للعلاج اللازم أثناء فترة حبسه، بعد عدة اتهامات للنظام بقتله عبر الإهمال الطبي المتعمد.

اللافت في الفيديو الذي نشره النشطاء أن مذيعة القناة ذكرت أن هذا الخبر الذي وصلهم من مصدر أمني أرسل للقناة من جهاز”موبايل سامسونج” وقرأته كما هو،ـ ما فجر سخرية النشطاء من مهنية القناة والقائمين عليها.

هيك الاعلام ولا بلاش .. الخبر الامني مبعوت من جهاز موبايل سامسونج للقراءة زي ما هو على الهواء والجماعة ملتزمين ١٠٠٪ !!!#محمد_مرسي pic.twitter.com/6yhUYqyQ25 — تامر المسحال (@TamerMisshal) June 18, 2019

وسخر أحد النشطاء من القناة التي تديرها المخابرات المصرية:”تتذكرون خطاب وزير خارجية السيسي بالانڨليزي عندما نطق the end. نفس المدرسة.”

🤣🤣🤣🤣تتذكرون خطاب وزير خارجية السيسي بالانڨليزي عندما نطق the end. نفس المدرسة. — mizouri ali (@MizouriA) June 18, 2019

ودون آخر:”إن كذبتم على العباد فهل ستكذبون على رب العباد.”

إن كذبتم على العباد فهل ستكذبون على رب العباد. — Abou Abdelkader (@bederinabelkac2) June 18, 2019

وغرد ثالث:”لاحول ولاقوة الا بالله، المفروض نصلي صلاة الغائب على مصر كلها”.

لاحول ولاقوة الا بالله، المفروض نصلي صلاة الغائب على مصر كلها — @Ziadqtr (@Ziadqtr1) June 18, 2019

وتوفي مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر، الإثنين، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء.

وعقب انتشار خبر الوفاة، قالت سارة ليا ويتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة “هيومن رايتس”، إن “الوفاة أمر فظيع، لكنها متوقعة تماما نظرا لفشل الحكومة (المصرية) في توفير الرعاية الطبية الكافية له (مرسي)، أو الزيارات العائلية اللازمة”.

وأرفقت “ويتسون” مع تغريدتها رابطا لتقرير نشرته المنظمة، في سبتمبر 2016، بعنوان “نحن في مقابر”، يتناول الانتهاكات في سجن “العقرب”، أحد السجون مشددة الحراسة في مصر، والذي كان يقبع فيه مرسي.