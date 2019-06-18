توكل كرمان تشبه الرئيس المصري محمد مرسي بـ”آخر الأنبياء” وتثير موجة جدل واسعة

أثارت الناشطة اليمنية، توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، جدلاً واسعاً، على خلفية رثائها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بمطلع قصيدة يقول “قتلناك يا آخر الأنبياء”.

ورثت كرمان الحائزة على جائزة نوبل عام 2011 مناصفة مع سيدتين أخريين، الرئيس المصري الراحل بمطلع قصيدة شهيرة للشاعر الكبير نزار قباني، رثى بها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1970.

(قتلناك يا آخر الأنبياء

قتلناك ليس جديدا علينا

اغتيال الصحابة والأولياء ) pic.twitter.com/PDtRPIfmra — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) June 17, 2019

وانتقد عدد كبير من النشطاء الصحفية اليمنية لأنها شبهت مرسي بالأنبياء، وانهال البعض على كرمان بانتقادات جارحة وعبارات ساخرة بسبب تلك العبارة المثيرة للجدل، وعاب البعض منحها جائزة نوبل للسلام.

توكل كرمان تسرق كلمات نزار قباني في نعيه لوفاة الرئيس عبدالناصر هكذا هم الإخوان يسرقون كلمات الغير كما يسرقون الاوطان #Morsi pic.twitter.com/cpyISMuxhA — Mohammed Hamada (@Mo79667681) June 18, 2019

توكل كرمان بتقول على #محمد_مرسي آخر الانبياء لا حول ولا قوة الا بالله طيب لما يموت #القرضاوي هيقولوا ايه مات الخضر 😳 pic.twitter.com/0sUiHsebCs — السيسى زعيم وقائدمصر (@yas33_elmasr75) June 17, 2019