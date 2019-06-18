توكل كرمان تشبه الرئيس المصري محمد مرسي بـ”آخر الأنبياء” وتثير موجة جدل واسعة

أثارت الناشطة اليمنية، توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، جدلاً واسعاً، على خلفية رثائها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بمطلع قصيدة يقول “قتلناك يا آخر الأنبياء”.
ورثت كرمان الحائزة على جائزة نوبل عام 2011 مناصفة مع سيدتين أخريين، الرئيس المصري الراحل بمطلع قصيدة شهيرة للشاعر الكبير نزار قباني، رثى بها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1970.
وانتقد عدد كبير من النشطاء الصحفية اليمنية لأنها شبهت مرسي بالأنبياء، وانهال البعض على كرمان بانتقادات جارحة وعبارات ساخرة بسبب تلك العبارة المثيرة للجدل، وعاب البعض منحها جائزة نوبل للسلام.
لقطاء السيسي وأتباعه من اللقطاء مجهولي الأبوة.منزعجين جدا من اعتبار الرئيس الشهيد محمد مرسي( آخر الأنبياء) كما وصفته الناشطة السياسية توكل كرمان.في تغريدة لها اعترافا له بسمو روحه وعلو أخلاقه التي لايشاركه فيها غير الأنبياء والرسل الذين هم بشـــر…..قلت لقطاء السيسي ومجهولي الأبوة من أتباع اللقيط بن اللقيطيـــن السيسي لم يهظموا هذا التشبيه والوصف ..فثارت ثائــرتهم على غرار الكلاب المشردة فزاد نباحهم ..طبيعي جدا فالكلاب لاتجيد غير النباح……أين كانت تعليقات هؤلاء اللقطاء أتباع اللقيط السيسي من أقوال بعض اللقطاء من أزهريي وأقباط مصر الذين تحدثوا عن ربوبية اللقيط السيسي وتشبيهه بالرسل والانبياء وبالربوبية في أكثر من تعليق وقول…أين كان هؤلاء اللقطاء أتباع اللقيط السيسي …في تلك الايام..لم نسمع عت اعتراضهم..بل رحبوا وأطلقوا صيحات الترحيب بربوبية اللقيط السيسي
حسبنا الله و نعم الوكيل في هده المجرمة المعتوهة
تشبه الإخواني مرسي بسيد ولد آدم
أسأل الله أن ينتقم منها
الله يهدي امة محمد كل واحد منحاز لحزب سب الاخر نسأل الله تعالى ان يجمع شمل المسلمين ويوحد كلمة الحق ويرحم الرئيس محمد مرسي وياليت كل فرد اي ان كان حزبه ان يعرف ان هذا الرجل رحل الي جوار ربه ورب العباد وحده من يعلم بحاله
كرمان ليست مريم العذراء ومهازلها وفاتها معروفة في حقل لها تصرفاتها وخيانتها
[…] أثارت الناشطة اليمنية، توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، جدلاً واسعاً، على خلفية رثائها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بمطلع قصيدة يقول “قتلناك يا آخر الأنبياء”. ورثت كرمان الحائزة على جائزة نوبل عام 2011 مناصفة مع سيدتين أخريين، الرئيس المصري الراحل بمطلع قصيدة شهيرة للشاعر الكبير نزار قباني، رثى بها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1970. (قتلناك يا آخر الأنبياء قتلناك ليس جديدا علينا اغتيال الصحابة والأولياء ) pic.twitter.com/PDtRPIfmra. — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) June 17, 2019.Read more […]