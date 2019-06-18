المنصف المرزوقي ينهار على الهواء مباشرة ويبكي بحرقة على وفاة مرسي: عند الله يجتمع الخصوم

أنهار الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، ولم يستطع أن يتمالك نفسه خلال لقاء على الهواء مباشرة مع قناة “الجزيرة مباشر”، وبكى حزنا على رحيل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

واعتبر المرزوقي، أن الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي قد دخل التاريخ اليوم من أوسع أبوابه، مؤكدا أن ظروف وفاته شهادة على انعدام الشهامة عند خصومه ودليل على صلابته.

🔴#تونس|الرئيس التونسي السابق #منصف_المرزوقي يبكي على الهواء مباشرة #الرئيس_مرسي رحمه الله Posted by ‎سمير بن عبد الله‎ on Monday, June 17, 2019

جاء ذلك في تدوينة للمرزوقي بصفحته على “فيسبوك”، ينعى فيها الرئيس المصري الاسبق الذي توفي الاثنين في المحكمة.

وقال المرزوقي إن “وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي في الظروف المأساوية التي رأيناها شهادة الى الأبد على صلابة الرجل وعلى شجاعته وانسانيته وتمسكه لآخر نفس بقيمه ومواقفه”.

وأضاف أن وفاة مرسي “شهادة الى الأبد على انعدام الحد الأدنى من الشهامة والنبل والفروسية وقيم العروبة والإسلام عن خصومه”.

وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي في الظروف المأساوية التي رأيناها : شهادة إلى الأبد على صلابة الرجل ….على شجاعته… Posted by ‎منصف المرزوقي – Moncef Marzouki‎ on Monday, June 17, 2019

ونبّه المرزوقي انه “إن كان هناك شك في وقوف قتلة الرئيس الشهيد امام عدالة الأرض فموعدهم قد ضرب منذ رابعة (فض اعتصام أنصار مرسي بميدان رابعة بالقاهرة صيف 2013) وقبلها وبعدها امام عدالة السماء”.

وتابع المرزوقي “وعند الله تجتمع الخصوم.. اما التاريخ فقد قال كلمته في محمد مرسي وقد دخله اليوم من أوسع أبوابه”.

وتوجه المرزوقي بكل التعازي إلى عائلة مرسي والشعب المصري، معتبرا أن المصريين “فقدوا اليوم رجلا قل نظيره”.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي.

وأوضح التلفزيون أن “مرسي” تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.