الملك سلمان يُعزي السيسي والخارجية السعودية تصدر بيانا رسميا عن “الإخوان”.. هذا ما جاء فيه
أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قدم اليوم، الثلاثاء، تعازيه للحكومة والشعب المصري ورئيس النظام عبدالفتاح السيسي، بضحايا الهجوم الذي شنه مسلحون على نقطة تفتيش في العريش، فيما أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا رسميا عن جماعة الإخوان المسلمين.
الملك يعزي السيسي
وجاءت تعزية الملك ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، “جدد المجلس، استنكار المملكة للهجومين الإرهابيين في مدينة طرابلس اللبنانية ومدينة العريش في مصر، والتفجيرات الإرهابية في العاصمة الصومالية وشمال شرق كينيا، وشمال شرق نيجيريا وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب جمهوريات لبنان ومصر والصومال ونيجيريا وكينيا، مجدداً وقوف المملكة وتضامنها مع الدول الشقيقة والصديقة ضمن جميع أشكال الإرهاب والتطرف”.
وقتل ثمانية من أفراد الشرطة المصرية إثراستهداف مسلحين نقطة أمنية في شمال سيناء.
“الإخوان” أصل الإرهاب ولا تمثل الإسلام
وقالت الخارجية السعودية إن جماعة الإخوان المسلمين “أصل الإرهاب ولا تمثل الإسلام وتضر باستقرار المجتمعات”، في أول تعليق رسمي سعودي غير مباشر على وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
وكتبت الخارجية السعودية عبر منشور لها في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “جماعة الإخوان المسلمين نشأت في مصر قبل نحو 9 عقود، وتعتمد العنف لتحقق مكاسب سياسية، وتدعي كذبا أنها تمثل الإسلام المعتدل، وعملت على بناء تنظيمات تنفذ الإرهاب”، على حد تعبير البيان.
وأضافت أن جماعة الإخوان المسلمين “تحرف تفسيرات النصوص، وابتدعت فكرة الحاكمية، كما أنها تعاونت مع نظام الخميني المتطرف في إيران وتأثرت الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979 بأدبيات الإخوان المسلمين”، بحسبما جاء في نص البيان.
وقالت الوزارة إن “هناك جماعات نشأت من الإخوان المسلمين وهي داعش، والنصرة، والقاعدة”.
كما تطرقت وزارة الخارجية إلى ما يسمى بـ”النظرية الإخوانية”، وأكدت أن “الجماعة تؤمن بالوصول إلى الحكم عبر اتباعها تنفيذ كل السبل المشروعة وغير المشروعة، وتبيح العمليات الانتحارية وتنفذ اغتيالات بكل من يعارض فكرهم، وتؤمن بالعمل السري وزرع العناصر المستترة، إضافة إلى التعاون وتبادل المعلومات بين الأتباع من خلال تنظيم دولي يجمعهم”.
وفاة مرسي والمساومات
يشار إلى أن السلطات المصرية، أعلنت مساء الاثنين، وفاة الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء، وفق روايتها الرسمية.
وتعرض مرسي إلى العديد من المحاكمات بتهم مختلفة، وذلك بعد اختطافه من الرئاسة، إثر الانقلاب العسكري الذي قاده وزير دفاعه آنذاك عبد الفتاح السيسي في 3 تموز/ يوليو 2013، واستولى على السلطة من حينها.
وكشفت مصادر حقوقية معنية بملف المعتقلين أن جهاز الأمن استدعى عددا من قيادات الإخوان والمعارضة المحبوسين في سجن العقرب قبل وبعد عيد الفطر لمناقشتهم في أسباب رفض مرسي تقديم أي تنازلات للنظام، ورؤية الإخوان للفترة المقبلة وإمكانية القبول بمصالحة سياسية.
واستفسر مسؤول أمني بارز بجهاز الأمن هذه القيادات عن مدى قبول مرسي للنقاش في هذه المرحلة، وعن المرشح من قيادات الإخوان الذي يستطيع أن يدير حوارا معه لإطلاعه على آخر التطورات.
وأكد هذا المسؤول الأمني للقيادي الإخواني المعتقل أن مرسي لن يعود رئيسا وأن الجيش لن ينقلب على الرئيس الحالي (عبد الفتاح السيسي) وأن الشعب لن يقوم بثورة وفق تقديرات جهاز الأمن الوطني.
كما طالب بالحصول على رد واضح من الإخوان بناء على ذلك في جلسة التخابر مع حماس التي عقدت يوم السبت ١١ يونيو/حزيران الجاري والرد عليه.
ووفق المصادر فإن القيادات اتفقت على الاستمرار في رفض الانقلاب العسكري وما ترتب عليه، ودعت النظام لطرح رؤيته لحل الأزمة السياسية في البلاد.
الكلاب لبعضيها…كلاب مصر امتداد للكلاب السعوديين..والكلاب في الأول والأخير جنس كلبي واحد…..ويبقى الاخوان المسلمين الطائفة المنصورة التي باركها الرب على لسان الحبيب محمدصلى الله عليه وسلم…الاخوان المسلمين هم الأنوار والشموس التي تقود الأمة العربية المسلمة من طنجة المغربية الى جاكرتا الاندونيسية..سيكونون شموسا حارقة على كل المتصهينين الأعراب وعلى المرتدين في مملكة بني قريضة وخيبر ..وسيقضون على الارهاب العسكري العروبي مثلما كان السلف الصالح..فالأمر في يد الرب الكريم..وما أمره الا في كن فيكون….
على الاخوان الامتناع عن تكرار الاخطاء القاتلة التي كرروها منذ 9 عقود (اللعب مع العسكر) .!.
كان على الاخوان عدم الانفصال عن شباب ثورة 25 يناير وعدم التفاوض مع الجيش وحدهم لتسلم السلطة!؟. هنا وقع الاخوان في المصيدة !
استطاع الجيش عبر تحييد الاخوان البطش بشباب الثورة !. ثم استدار الى الاخوان وسحقهم في رابعة والننهضة.!
والى الان لا يزال الاخوان وهم حتى في السجون يتفاوضون مع العسكر .
ما اتمناة ان لا يتفاوضوا مع العسكر ابدا الا مع جموع الشعب المصري بكل اطيافة والوانة السياسة يسار يمين علمانيين ليبراليين .. الخ.؟
الاخوان وضعوا انفسهم في وجة المدفع لوحدهم فتسببوا بقتل الشباب وسرقة الثورة و ضياع احلام الشعب المصري والشعوب العربية والاسلامية , في الحرية والعدالة الاجتماعية! والديمقراطية والحكم الرشيد والتبادل السلمي للسلطة. الجيش اقترف كل المبيقات والمحرمات وداس على كل الخطوط الحمر .!رحم اللة الرئيس مرسي دفع ثمنا باهضا لقناعاتة ومبادئة وقلة خبرتة السياسية!.
فعلاً الاخوان المسلمين لايستهان بهم فهم ليسو مجرد كمين معلوماتي فحسب او عملاء مزدوجين لتثبيت العروش الخليجية .. انما يمتد عملهم الى الفكر والتوجيه والتنظيم وربما تمرير التمويلات كأصل نابع من العقيدة الاسلامية الحقة والدين النبوي الشريف ويتطلب عملهم معادات جميع العروش الخليجية وعلمائها ومفتوها واستنكارهم وربما التغرير بأحد الواقيعين بكمينهم (اي كمين الاخوان) بالاعتداءات الارهابية ضدهم (اي ضد العروش الخليجية)بعد التنسيق الاستخباراتي معهم لافشال العملية وقتل صاحبها او تنظيف موقع تنفيذها بطرق غير مباشرة في تمام السرية والتضحية يكم رأس من المشكوك بوضعهم مع التخطيط الاستراتيجي المستقبلي للمصالح الرآسية الأمنية .. والرد عليهم يكون بالمثل كذلك من اصحاب العروش والمستهدفين وحيث يعتبرون الاخوان بالإضافة لذلك شريان استخباراتي لايستغنى عنه مهما تقدمت التيكنلوجيا وتطورت وسائل التجسس والمعلومات الخليجية والعالمية ..
هكذا هي بكل اختصار .. والضحية من لايعلم ان التضحية اصبحت لأجل المال والمال فقط ليس لدين او اخلاق او عرض او اخ او اخت او اب او ام اواواواو حتى النفس ترخص ولا تساوي شيئ مقابل المال .. لدى الاغلبية العظمى ..
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وعلى فكره هذولا اللي مستميتين في الترحم على مرسي عملهم نفس عمل الاخوان بالضبط .. والآخرين اللي مسوين نفسهم ضد الاخوان ايضاً هم اصحابهم في السر وزملاء عملهم ..
ابوعمر والله انك داهية ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه تعرف لهم عدل
وقالت الخارجية السعودية إن جماعة الإخوان المسلمين “أصل السلام ولا تمثل العلمانية وتضر باستقرار ال سعود ومن على شاكلتهم من طغاة وفاسدين مفسدين مجرمين في أول تعليق رسمي سعودي غير مباشر على وفاة الرئيس الشهيد باذن الله المصري الأسبق الدكتور محمد مرسي.
بإذن الله الي مزبله التاريخ هذان الاثنان
واحد حقير واحد فاقد الذاكرة
الله يريح هذه آلامه من هؤلاء السفله
اما السوآل الكبير واللغز المحير في كشف اللوسيط وحلقة الوصل بين العروش واعدائهم الأخوان والاخوان واعدائهم العروش .. أدعه لإجتهاداتكم في معرفة مايدور ؟؟!
*والجواب الصح عليه جوائز ..