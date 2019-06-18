الملك سلمان يُعزي السيسي والخارجية السعودية تصدر بيانا رسميا عن “الإخوان”.. هذا ما جاء فيه

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قدم اليوم، الثلاثاء، تعازيه للحكومة والشعب المصري ورئيس النظام عبدالفتاح السيسي، بضحايا الهجوم الذي شنه مسلحون على نقطة تفتيش في العريش، فيما أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا رسميا عن جماعة الإخوان المسلمين.

الملك يعزي السيسي

وجاءت تعزية الملك ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، “جدد المجلس، استنكار المملكة للهجومين الإرهابيين في مدينة طرابلس اللبنانية ومدينة العريش في مصر، والتفجيرات الإرهابية في العاصمة الصومالية وشمال شرق كينيا، وشمال شرق نيجيريا وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب جمهوريات لبنان ومصر والصومال ونيجيريا وكينيا، مجدداً وقوف المملكة وتضامنها مع الدول الشقيقة والصديقة ضمن جميع أشكال الإرهاب والتطرف”.

وقتل ثمانية من أفراد الشرطة المصرية إثراستهداف مسلحين نقطة أمنية في شمال سيناء.

“الإخوان” أصل الإرهاب ولا تمثل الإسلام

وقالت الخارجية السعودية إن جماعة الإخوان المسلمين “أصل الإرهاب ولا تمثل الإسلام وتضر باستقرار المجتمعات”، في أول تعليق رسمي سعودي غير مباشر على وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وكتبت الخارجية السعودية عبر منشور لها في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “جماعة الإخوان المسلمين نشأت في مصر قبل نحو 9 عقود، وتعتمد العنف لتحقق مكاسب سياسية، وتدعي كذبا أنها تمثل الإسلام المعتدل، وعملت على بناء تنظيمات تنفذ الإرهاب”، على حد تعبير البيان.

وأضافت أن جماعة الإخوان المسلمين “تحرف تفسيرات النصوص، وابتدعت فكرة الحاكمية، كما أنها تعاونت مع نظام الخميني المتطرف في إيران وتأثرت الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979 بأدبيات الإخوان المسلمين”، بحسبما جاء في نص البيان.

وقالت الوزارة إن “هناك جماعات نشأت من الإخوان المسلمين وهي داعش، والنصرة، والقاعدة”.

كما تطرقت وزارة الخارجية إلى ما يسمى بـ”النظرية الإخوانية”، وأكدت أن “الجماعة تؤمن بالوصول إلى الحكم عبر اتباعها تنفيذ كل السبل المشروعة وغير المشروعة، وتبيح العمليات الانتحارية وتنفذ اغتيالات بكل من يعارض فكرهم، وتؤمن بالعمل السري وزرع العناصر المستترة، إضافة إلى التعاون وتبادل المعلومات بين الأتباع من خلال تنظيم دولي يجمعهم”.

وفاة مرسي والمساومات

يشار إلى أن السلطات المصرية، أعلنت مساء الاثنين، وفاة الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء، وفق روايتها الرسمية.

وتعرض مرسي إلى العديد من المحاكمات بتهم مختلفة، وذلك بعد اختطافه من الرئاسة، إثر الانقلاب العسكري الذي قاده وزير دفاعه آنذاك عبد الفتاح السيسي في 3 تموز/ يوليو 2013، واستولى على السلطة من حينها.

وكشفت مصادر حقوقية معنية بملف المعتقلين أن جهاز الأمن استدعى عددا من قيادات الإخوان والمعارضة المحبوسين في سجن العقرب قبل وبعد عيد الفطر لمناقشتهم في أسباب رفض مرسي تقديم أي تنازلات للنظام، ورؤية الإخوان للفترة المقبلة وإمكانية القبول بمصالحة سياسية.

واستفسر مسؤول أمني بارز بجهاز الأمن هذه القيادات عن مدى قبول مرسي للنقاش في هذه المرحلة، وعن المرشح من قيادات الإخوان الذي يستطيع أن يدير حوارا معه لإطلاعه على آخر التطورات.

وأكد هذا المسؤول الأمني للقيادي الإخواني المعتقل أن مرسي لن يعود رئيسا وأن الجيش لن ينقلب على الرئيس الحالي (عبد الفتاح السيسي) وأن الشعب لن يقوم بثورة وفق تقديرات جهاز الأمن الوطني.

كما طالب بالحصول على رد واضح من الإخوان بناء على ذلك في جلسة التخابر مع حماس التي عقدت يوم السبت ١١ يونيو/حزيران الجاري والرد عليه.

ووفق المصادر فإن القيادات اتفقت على الاستمرار في رفض الانقلاب العسكري وما ترتب عليه، ودعت النظام لطرح رؤيته لحل الأزمة السياسية في البلاد.