الأمم المتحدة تسدل الستار على ملف خاشقجي خلال ساعات.. وترقب لمصير “ابن سلمان” في التقرير النهائي

يبدو أن غدا، الأربعاء، سيشهد إسدال الستار على ملف الصحافي السعودي المغدور جمال خاشقجي بعد الجدل الكبير الذي أثاره عالميا منذ اغتياله العام الماضي في قنصلية بلاده بتركيا.

وفي هذا الشأن أعلنت أغنيس كالامارد، المحققة الأممية المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، في بيان، أنها ستصدر يوم غد الأربعاء تقريرها بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكانت كالامارد، التي تقود تحقيقاً دولياً في مقتل خاشقجي، قالت عقب زيارة لتركيا هذا العام، إن الأدلة تشير إلى أن المسؤولين السعوديين “خططوا وارتكبوا جريمة وحشية”.

وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وبعض الدول الغربية بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمر بالقتل، وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون.

جدير بالذكر أن جمال خاشقجي قتل في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر الماضي، وعلى الرغم من اعتراف الرياض بالجريمة لم تكشف حتى اليوم عن جثته.

وقبل يومين نشر صلاح ابن الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، تغريدة له هي الأولى منذ الـ10 من أبريل/ نيسان الماضي، بمناسبة يوم الآباء.

واكتفى صلاح بكتابة “جمال خاشقجي عيد آباء سعيد”.

وتاتي تصريحات صلاح في اليوم ذاته الذي نشرت فيه صحيفة الشرق الأوسط ما قاله ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن قضية مقتل الإعلامي في قنصلية بلاده مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقال فيها: “جمال خاشقجي هو مواطن سعودي، ولا شك أن ما تعرض له أمر مؤلم ومؤسف، ولقد اتخذنا في المملكة الإجراءات كافة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء. والقضاء في المملكة سلطة مستقلة ليس لأحد التدخل فيها، ونحن نواجه أي حدث بحزم ومن دون تردد، وباتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق العدالة وإصلاح مكامن الخلل ومنع تكرار الأخطاء من دون أن نلتفت لأي مزاعم واتهامات من هنا أو هناك”.