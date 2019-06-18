أردوغان: لا أصدق أن وفاة مرسي طبيعية.. ونظام السيسي جبان يخشى حتّى الجثمان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يصدق أن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي كانت طبيعية.

جاء ذلك عقب أدائه صلاة الغائب على مرسي في مسجد الفاتح بمدينة إسطنبول، بمشاركة آلاف العرب والأتراك.

وقال أردوغان، ” لا أصدق أن وفاة مرسي كانت طبيعية”.

وأضاف الرئيس التركي، أن “السيسي واصل ظلمه ورفض أن يدفن مرسي في قريته كما كانت وصيته”.

ودفن مرسي فجر اليوم في مقبرة شرقي القاهرة بحضور عدد من افراد عائلته وبغياب كامل لأنصاره وسط تشديدات أمنية مكثفة.

واستطرد أردوغان قائلا “مرسي سار إلى جوار ربه خلال جلسة المحاكمة فهل هذا مسار طبيعي أم أن هناك أمورا أخرى؟ وهذا الأمر يطرح تساؤلات”.

وتابع: “هؤلاء قوم جبناء (النظام المصري) لدرجة أنهم يخافون من جثمان مرسي”.

وعلى صعيد آخر، حذر أردوغان قائلا “لا تنسوا أن في هذا البلد (تركيا) أيضًا أمثال للسيسي لذلك مجبرون على أن نكون حذرين”.