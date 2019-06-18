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أردوغان: لا أصدق أن وفاة مرسي طبيعية.. ونظام السيسي جبان يخشى حتّى الجثمان

كتب وطن
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قال الرئيس التركي رجب طيب ، إنه لا يصدق أن وفاة الرئيس المصري الأسبق كانت طبيعية.

جاء ذلك عقب أدائه صلاة الغائب على مرسي في مسجد الفاتح بمدينة إسطنبول، بمشاركة آلاف العرب والأتراك.

وقال أردوغان، ” لا أصدق أن وفاة مرسي كانت طبيعية”.

وأضاف الرئيس التركي، أن “السيسي واصل ظلمه ورفض أن يدفن مرسي في قريته كما كانت وصيته”.

ودفن مرسي فجر اليوم في مقبرة شرقي بحضور عدد من افراد عائلته وبغياب كامل لأنصاره وسط تشديدات أمنية مكثفة.

واستطرد أردوغان قائلا “مرسي سار إلى جوار ربه خلال جلسة المحاكمة فهل هذا مسار طبيعي أم أن هناك أمورا أخرى؟ وهذا الأمر يطرح تساؤلات”.

وتابع: “هؤلاء قوم جبناء () لدرجة أنهم يخافون من جثمان مرسي”.

وعلى صعيد آخر، حذر أردوغان قائلا “لا تنسوا أن في هذا البلد (تركيا) أيضًا أمثال للسيسي لذلك مجبرون على أن نكون حذرين”.

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  1. محمد يقول

    لماذا هذا التدخل في شئون الدول العربيه يا اردوجانولماذا تصور وتوفر عندما احد يتدخل في شئون دولتك هل انت رسول المساء والمسيح المخلص..كفى نقدا والاستخفاف بان..والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تنصحه يوم صارت عليه الجماهير ..تتبجح بأننا مسحنا النظام السوري بالرغم من ان امور العرب لا تخصك ونصيحة لوجخ الله حافظ على بلدك ربما الدور عليكم بالرغم من أننا لا نتمنى الشعب التركي الا الخير ..

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