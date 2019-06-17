هكذا نعت الملكة نور الحسين الرئيس المصري محمد مرسي

نعت ملكة الأردن السابقة نور الحسين، الرئيس المصري محمد مرسي، الذي توفي الاثنين أثناء محاكمته التي تجريها سلطات الانقلاب المصري منذ نحو 6 أعوام.

وقالت الملكة نور في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: “فليرقد بسلام، الرئيس الأول والوحيد، المنتخب لمصر”.

RIP first and only democratically elected President of #Egypt #Morsi https://t.co/Gv7XNcyHy7 — Noor Al Hussein (@QueenNoor) June 17, 2019

وتم دفن مرسي بمقبرة المرشدين السابقين لجماعة الإخوان بمدينة نصر شرقي القاهرة. بحسب المحامي عبد المنعم عبد المقصود، رئيس الفريق القانوني للرئيس المصري الراحل.

وأشار “عبدالمقصود” إلى أن أسرة مرسي حضرت مراسم الدفن، فيما لم يتمكن مناصرو مرسي من الحضور.

وأوضح أن السلطات سمحت لـ”أسامة مرسي”، نجله المحبوس حاليا بحضور مراسم الدفن، وكذلك زوجته وأولاده وشقيقين لمرسي.

وأكد عبد المقصود أنه وأفراد الأسرة، أتموا صلاتي فجر الثلاثاء، والجنازة على جثمان مرسي بمسجد سجن ليمان طره (جنوبي القاهرة)، قبل أن تنتقل سيارة تحمل الجثمان برفقة زوجته ونجله إلى المقابر شرقي العاصمة.



وأشار إلى أن الأسرة جلست قرابة الـ 3 ساعات في مستشفى سجن ليمان طره، حيث كان يرقد جثمان مرسي وحضرت مراسم الغسل والجنازة.

وأوضح أنه وهو والأسرة شاركوا في حضور مراسم الدفن، وتم دفن مرسي بجوار مقبرة المرشد السابق للإخوان، محمد مهدي عاكف، الذي توفي في سبتمبر/أيلول 2017 متأثرا بمرضه أيضا.



وشهدت مراسم الدفن، شرقي القاهرة، تواجدا أمنيا مشددا، وسط غياب كامل لمناصريه، نظرا للظروف الأمنية.

وأوضح مصدر أن مراسم الجنازة استغرقت قرابة الساعة.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق مرسي، أثناء جلسة محاكمته.

وأوضح التلفزيون أن “مرسي” تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.