هكذا علّق عُمانيون على وفاة الرئيس المصري محمد مرسي خلال محاكمته

نعى نشطاء وإعلاميون ومغرّدون عُمانيون، الرئيس المصري السابق محمد مرسي، الذي توفي يوم الإثنين خلال جلسة محاكمته.

وقال الاعلامي العُماني المختار الهنائي في تغريدةٍ له: “سيكتب التاريخ وفاة أول رئيس مصري مدني منتخب وهو خلف القضبان، هذا الرئيس الشرعي لم يصل للحكم بانقلاب عسكري ولا مستغلًا لثورة شعبه، بل عن طريق انتخابات شرعية تمت بمراقبة دولية كان الحكم فيها للشعب عبر الصناديق، انتخابات حقيقة ربما لن تتكرر في مصر .. رحم الله على محمد مرسي”.

سيكتب التاريخ وفاة أول رئيس مصري مدني منتخب وهو خلف القضبان، هذا الرئيس الشرعي لم يصل للحكم بانقلاب عسكري ولا مستغلًا لثورة شعبه، بل عن طريق انتخابات شرعية تمت بمراقبة دولية كان الحكم فيها للشعب عبر الصناديق ، انتخابات حقيقة ربما لن تتكرر في #مصر .. رحم الله على #محمد_مرسي pic.twitter.com/UYSsusuAe5 — المختار الهنائي (@MuktarOman) June 17, 2019

من جهته، نعى إسحاق بن سالم السيابي نائب رئيس مجلس الشورى العماني السابق، الرئيس الراحل.



وقال في تغريدة مترحّماً عليه: ” انا لله وانا اليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمه واغفر له وادخله جنات النعيم وسائر المسلمين. اللهم آمين يارب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

انا لله وانا اليه راجعون،لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.اللهم ارحمه واغفر له وادخله جنات النعيم وسائر المسلمين.اللهم آمين يارب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. #اسحاق_السيابي pic.twitter.com/Kc0tch2MsF — اسحاق بن سالم بن حمود السيابي (@ishaqsiabi) June 17, 2019

انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه رحمة واسعة

وارحم موتانا وموتى المسلمين والحمدلله على ما قدر وقضى لقد عند الله وعندالله تجتمع الخصوم سياحكم هناك وستكون محاكمة عادله ويقتص الله ممن ظلمه — جمعه سعيد النعيمي (@jumaalnaimi) June 17, 2019

حسبي الله ونعم الوكيل اللى كان السبب … الله يرحمه و يغفر له ويسكنه فسيح جناته — نصراء 🇵🇸 🇴🇲 (@Nassy7070Nassra) June 17, 2019

حسبي الله ونعم الوكيل على كل من تأمر ودفع المال ولعنت الله على كل من كان السبب — ابو حاتم الدرعي (@7zNj0arfnnt2BG3) June 17, 2019

أما الكاتب العماني زكريا المحرمي فقال: ” وفاة مفاجئة لشخصية استثنائية؛ مثلت تجربته حلم ملايين المصريين؛ وكبحها كارثة للشباب العربي والحالمين؛ ولأن كان ظهوره تتويجا لحالة عربية مستحقة فلا بشك أن غيابه سيكون بداية لحالة عربية أكثر نضجا وحكمة… رحمك الله يا محمد مرسى وتغمد روحك الجنان إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وفاة مفاجئة لشخصية استثنائية؛ مثلت تجربته حلم ملايين المصريين؛ وكبحها كارثة للشباب العربي والحالمين؛ ولأن كان ظهوره تتوجيا لحالة عربية مستحقة فلا بشك أن غيابه سيكون بداية لحالة عربية أكثر نضجا وحكمة… رحمك الله يا محمد مرسى وتغمد روحك الجنان إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/8vxHTF4Zr4 — زكريا المحرمي (@almuharrmi) June 17, 2019

وتم دفن مرسي بمقبرة المرشدين السابقين لجماعة الإخوان بمدينة نصر شرقي القاهرة. بحسب المحامي عبد المنعم عبد المقصود، رئيس الفريق القانوني للرئيس المصري الراحل.

وأشار “عبدالمقصود” إلى أن أسرة مرسي حضرت مراسم الدفن، فيما لم يتمكن مناصرو مرسي من الحضور.

وأوضح أن السلطات سمحت لـ”أسامة مرسي”، نجله المحبوس حاليا بحضور مراسم الدفن، وكذلك زوجته وأولاده وشقيقين لمرسي.

وأكد عبد المقصود أنه وأفراد الأسرة، أتموا صلاتي فجر الثلاثاء، والجنازة على جثمان مرسي بمسجد سجن ليمان طره (جنوبي القاهرة)، قبل أن تنتقل سيارة تحمل الجثمان برفقة زوجته ونجله إلى المقابر شرقي العاصمة.

وأشار إلى أن الأسرة جلست قرابة الـ 3 ساعات في مستشفى سجن ليمان طره، حيث كان يرقد جثمان مرسي وحضرت مراسم الغسل والجنازة.

وأوضح أنه وهو والأسرة شاركوا في حضور مراسم الدفن، وتم دفن مرسي بجوار مقبرة المرشد السابق للإخوان، محمد مهدي عاكف، الذي توفي في سبتمبر/أيلول 2017 متأثرا بمرضه أيضا.

وشهدت مراسم الدفن، شرقي القاهرة، تواجدا أمنيا مشددا، وسط غياب كامل لمناصريه، نظرا للظروف الأمنية.

وأوضح مصدر أن مراسم الجنازة استغرقت قرابة الساعة.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق مرسي، أثناء جلسة محاكمته.

وأوضح التلفزيون أن “مرسي” تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.