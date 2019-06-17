هكذا علّق عُمانيون على وفاة الرئيس المصري محمد مرسي خلال محاكمته
نعى نشطاء وإعلاميون ومغرّدون عُمانيون، الرئيس المصري السابق محمد مرسي، الذي توفي يوم الإثنين خلال جلسة محاكمته.
وقال الاعلامي العُماني المختار الهنائي في تغريدةٍ له: “سيكتب التاريخ وفاة أول رئيس مصري مدني منتخب وهو خلف القضبان، هذا الرئيس الشرعي لم يصل للحكم بانقلاب عسكري ولا مستغلًا لثورة شعبه، بل عن طريق انتخابات شرعية تمت بمراقبة دولية كان الحكم فيها للشعب عبر الصناديق، انتخابات حقيقة ربما لن تتكرر في مصر .. رحم الله على محمد مرسي”.
من جهته، نعى إسحاق بن سالم السيابي نائب رئيس مجلس الشورى العماني السابق، الرئيس الراحل.
وقال في تغريدة مترحّماً عليه: ” انا لله وانا اليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمه واغفر له وادخله جنات النعيم وسائر المسلمين. اللهم آمين يارب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم”.
أما الكاتب العماني زكريا المحرمي فقال: ” وفاة مفاجئة لشخصية استثنائية؛ مثلت تجربته حلم ملايين المصريين؛ وكبحها كارثة للشباب العربي والحالمين؛ ولأن كان ظهوره تتويجا لحالة عربية مستحقة فلا بشك أن غيابه سيكون بداية لحالة عربية أكثر نضجا وحكمة… رحمك الله يا محمد مرسى وتغمد روحك الجنان إنا لله وإنا إليه راجعون”.
وتم دفن مرسي بمقبرة المرشدين السابقين لجماعة الإخوان بمدينة نصر شرقي القاهرة. بحسب المحامي عبد المنعم عبد المقصود، رئيس الفريق القانوني للرئيس المصري الراحل.
وأشار “عبدالمقصود” إلى أن أسرة مرسي حضرت مراسم الدفن، فيما لم يتمكن مناصرو مرسي من الحضور.
وأوضح أن السلطات سمحت لـ”أسامة مرسي”، نجله المحبوس حاليا بحضور مراسم الدفن، وكذلك زوجته وأولاده وشقيقين لمرسي.
وأكد عبد المقصود أنه وأفراد الأسرة، أتموا صلاتي فجر الثلاثاء، والجنازة على جثمان مرسي بمسجد سجن ليمان طره (جنوبي القاهرة)، قبل أن تنتقل سيارة تحمل الجثمان برفقة زوجته ونجله إلى المقابر شرقي العاصمة.
وأشار إلى أن الأسرة جلست قرابة الـ 3 ساعات في مستشفى سجن ليمان طره، حيث كان يرقد جثمان مرسي وحضرت مراسم الغسل والجنازة.
وأوضح أنه وهو والأسرة شاركوا في حضور مراسم الدفن، وتم دفن مرسي بجوار مقبرة المرشد السابق للإخوان، محمد مهدي عاكف، الذي توفي في سبتمبر/أيلول 2017 متأثرا بمرضه أيضا.
وشهدت مراسم الدفن، شرقي القاهرة، تواجدا أمنيا مشددا، وسط غياب كامل لمناصريه، نظرا للظروف الأمنية.
وأوضح مصدر أن مراسم الجنازة استغرقت قرابة الساعة.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق مرسي، أثناء جلسة محاكمته.
وأوضح التلفزيون أن “مرسي” تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.
ليس كل العمانيين وانما هناك عمانيين لا يغردون بتغريدتهم لان الامة اهم عندهم من جماعة متسلقة تلعب على العقول باسم الدين..كفانا سرور وفاة ..اللهم نور العقول وبصرها يا رب العالمين
مضحك ومخزي أمر المسقطيين العمانيين يذرفون دموع التماسيح وحكومتهم أكثر من عمل مع الثورة المضادة في مصر وأكثر من بكى ولطم وحزن على حسني واكثر من عمل في الخفاء ضد ثورة 25 يناير وأكثر من ساهم في تهريب الأموال من مصر إلى بنوك مسقط وعمان واكثر من عمل ضد حكومة مرسي وأول من رحب بالسيسي ! فعلا الهرولة والتطبيع والانبطاح والانفصام والتشظي هي حالة مسقط وعمان وبالطبع النفاق والتلون ! مات مرسي لا نامت اعين الجبناء !
بما أنكم لم تجدوا شيئاً على عُمان وحكومتها قررتم تلويثها ب أكاذيبكم وإشاعاتكم المضحكه أكتبوا وثرثوا بما شئتم فـ أيديكم هي من ستشهد عليكم يوم الحساب ورحمة الله على الرئيس محمد مرسي .
يا هذا أحفظ لسانك لا يلدغنك إنه ثعبان و لا تهرف بما لا تعرف يا هزاب حتى أسمك مسخره
هاتي ما عندك من الأدلة و البراهين و الحجج التي لديك لا يكفي سؤ الظن و النعيق بلا أدب
شكلك من تركيزك في كلامك و تشددك تكره أهل مسقط بشكل خاص و أهل عمان بشكل عام 🇴🇲
يكفيك تشوف عيال زايد على كثرة عددهم ويش المخازي إلي قاعدين يسووها عشان تغلق فمك للأبد
يا جماعة الخير هزاب نكرة
هل تعرفون ايش معنى نكرة
والله لو تكلم 24 ساعة لن يحرك شعره من رأس أصغر عماني
دعوه يتكلم ويتكلم دائما الخاسر او الشخص الدني هكذا إسلوبه ف العيش
إدعوا عليه أن يحشره رب العباد ف نار جهنم
رحم الله تعالى الرئيس الراحل محمد مرسي وجعل منزله الجنان ………. انا لله وانا اليه راجعون / عماني
ليه يا هزاب الجحش اللص عامل زي البغبغان ولا لانه الصهاينة و الفرس بيعملوا عليك بغبغان انته فاهم ويش اقصد كويس.