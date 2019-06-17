“شاهد” صلاة الغائب على الرئيس محمد مرسي في المسجد الأقصى.. ماذا عن الحرم المكي؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة أظهرت لإقامة مصلون في القدس صلاة الغائب عقب علمهم بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وذلك في باب الرحمة بالمسجد الأقصى.
وبحسب الصور والفيديوهات فقد احتشد العديد لأجل الصلاة داخل الأقصى على الرئيس المصري الراحل، وذلك عقب وفاته أثناء محاكمته اليوم الإثنين.
كما تم صلاة الغائب عليه أيضا في منزل الأسير المحرر ظافر جبارين من مدينة أم الفحم المحتلة، الذي أفرج عنه اليوم بعد 17 عاما من الاعتقال.
يأتي هذا في الوقت الذي نعت فيه حركة المقاومة الإسلامية حماس الرئيس الأسبق محمد مرسي قائلة : ” تنعي حركة حماس الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وتعدد مناقبه في خدمة القضية الفلسطينية”.
وأضافت الحركة في بيانها : وأضافت أن “مرسي قدم مسيرة نضالية طويلة، قضاها في خدمة مصر وشعبها وقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية في سياق المشوار الطويل في الصراع مع العدو الإسرائيلي”.
وتابعت : ” إن مرسي قدم الكثير دفاعًا عن القدس والأقصى منذ كان عضوا في البرلمان المصري”.
وقدّمت الحركة “التعازي إلى مصر وشعبها، وأهل مرسي، وذويه ورفاقه ومحبيه”.
يذكر أن محمد مرسي هو أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الحديث، حيث انتخب رئيسا للجمهورية في 30 يونيو/حزيران 2012، لكن حكمه لم يستمر إلا عاما واحدا حيث انقلب عليه وزير دفاعه عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو/تموز 2013، وبعد عام انتقالي تولى السيسي الرئاسة وظل بها حتى الآن، بينما تم سجن مرسي ووجهت له اتهامات في العديد من القضايا.
الحرم المكي أسير كما هو الأقصى أسير؟!،آل صهيون وآل مورخان إخوة من الرضاعة؟!،
الله يرحمك يا الدكتور مرسي ! أهل القدس على الأقل وهم تحت الاحتلال لهم الحرية في الصلاة والترحم على الميت وبلاد الحرمين تحت أسوأ احتلال حتى من الاحتلال الصهيوني نفسه! مفارقة غريبة في بلاد المسلمين! خخخخخخ!
حتى وهو اسير ماظنيت يصلي صلاة غائب على ممثل ..