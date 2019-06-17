“شاهد” صلاة الغائب على الرئيس محمد مرسي في المسجد الأقصى.. ماذا عن الحرم المكي؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة أظهرت لإقامة مصلون في القدس صلاة الغائب عقب علمهم بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وذلك في باب الرحمة بالمسجد الأقصى.

صلاة الغائب على الرئيس #محمد_مرسي في المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/zh48gyuxJa — تامر المسحال (@TamerMisshal) June 17, 2019

وبحسب الصور والفيديوهات فقد احتشد العديد لأجل الصلاة داخل الأقصى على الرئيس المصري الراحل، وذلك عقب وفاته أثناء محاكمته اليوم الإثنين.

صلاة الغائب على الرئيس محمد مرسي من المسجد الاقصى قبل قليل pic.twitter.com/QjLsO1wuvE — ayoosh ‏ (@ayoosha88) June 17, 2019

https://www.facebook.com/watch/?v=2307226842869868

كما تم صلاة الغائب عليه أيضا في منزل الأسير المحرر ظافر جبارين من مدينة أم الفحم المحتلة، الذي أفرج عنه اليوم بعد 17 عاما من الاعتقال.

يأتي هذا في الوقت الذي نعت فيه حركة المقاومة الإسلامية حماس الرئيس الأسبق محمد مرسي قائلة : ” تنعي حركة حماس الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وتعدد مناقبه في خدمة القضية الفلسطينية”.

https://www.facebook.com/watch/?v=2322965324590449

وأضافت الحركة في بيانها : وأضافت أن “مرسي قدم مسيرة نضالية طويلة، قضاها في خدمة مصر وشعبها وقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية في سياق المشوار الطويل في الصراع مع العدو الإسرائيلي”.

عندما تنعي غزة والقدس وفلسطين الرئيس #محمد_مرسي فهذا وفاء للأحرار ولمن ناصر فلسطين فما بالنا برجل دافع طوال حياته عن فلسطين.#صورة من المسجد الأقصى أثناء صلاة الغائب على روحه pic.twitter.com/PqQKafGICd — الكاتب اياد القرا iyad qara فلسطين – غزة (@iyadqara) June 17, 2019

وتابعت : ” إن مرسي قدم الكثير دفاعًا عن القدس والأقصى منذ كان عضوا في البرلمان المصري”.

وقدّمت الحركة “التعازي إلى مصر وشعبها، وأهل مرسي، وذويه ورفاقه ومحبيه”.

يذكر أن محمد مرسي هو أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الحديث، حيث انتخب رئيسا للجمهورية في 30 يونيو/حزيران 2012، لكن حكمه لم يستمر إلا عاما واحدا حيث انقلب عليه وزير دفاعه عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو/تموز 2013، وبعد عام انتقالي تولى السيسي الرئاسة وظل بها حتى الآن، بينما تم سجن مرسي ووجهت له اتهامات في العديد من القضايا.