“شاهد” تفاعل واسع مع آخر كلمات قالها محمد مرسي قبل وفاته ووسم باسمه يتصدر التريند العالمي بتويتر

تصدر وسم يحمل اسم الرئيس المصري السابق محمد مرسي، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر بعد الوفاة المفاجئة التي تعرض لها اليوم، الاثنين، أثناء محاكمته.
ودون النشطاء آلاف التغريدات تحت وسم “#محمد_مرسي” الذي تصدر التريند العالمي في وقت قصير.
وبرز عبر الوسم فيديوهات حوت الكلمات والخطابات الأخيرة لمحمد مرسي قبل اعتقاله في 2013 والانقلاب عليه من قبل السيسي.
كما سلط النشطاء الضوء على موقف الرئيس محمد مرسي من غزة والقضية الفلسطينية، مؤكدين أن أحدا لم ينصرها كما فعل هو بفترة حكمه.
وشكك البعض بوفاته في إشارة إلى اغتياله من قبل نظام السيسي عبر القتل البطيء سواء بالسم أو بالإهمال الطبي.
وتوفي الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي خلال جلسة المحاكمة التي خضع لها الاثنين بشكل مفاجئ، وذلك بعد أن أصيب بإغماء مفاجئ داخل القاعة نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة على الفور، وهو ما دفع بعض المراقبين إلى وضع فرضية أن يكون الرجل قد تمت تصفيته بشكل متعمد بدلاً من تقديم العلاج له.
لو كان رئيسا علمانيا يبشر بالشذوذ الجنسي وبحقوق الشواذ وبالعري والإنحلال لتكاتف الغرب والشرق على إخراجه من غياهب السجن قبل أن ترتد أطراف العالمين؟!.
اللعنة محمد مرسي تلحق قادة الانقلابيين من المشيرات مصر المنقذون اناس من ظلام
الله يرحمك يا الدكتور محمد مرسي أول رئيس منتخب لبلد عمره أكثر من سبعة آلاف سنة ! المخلوع المجرم في منزله يحتفل بعيد ميلاده ! وعميل وخادم الصهاينة في كرسي الحكم والرئيس الشرعي في السجن ويلفظ أنفاسه الأخيرة في المحكمة ! يا شعب مصر تحتاجون لثورة أخرى ومحاكم ثورية لإعدام الخونة فوريا!