“شاهد” تفاعل واسع مع آخر كلمات قالها محمد مرسي قبل وفاته ووسم باسمه يتصدر التريند العالمي بتويتر

تصدر وسم يحمل اسم الرئيس المصري السابق محمد مرسي، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر بعد الوفاة المفاجئة التي تعرض لها اليوم، الاثنين، أثناء محاكمته.

أقوى الكلمات التي قالها #محمد_مرسي .. ودفع ثمنها غاليًا pic.twitter.com/p0PF9kvSOE — خط البلدة 🚐 (@saudibus222) June 17, 2019

ودون النشطاء آلاف التغريدات تحت وسم “#محمد_مرسي” الذي تصدر التريند العالمي في وقت قصير.

"منعوا إدخال المصحف إلى زنزانتي و نسوا أني أحفظه منذ ثلاثين سنة .. كنت أريد أن ألمسه لا أكثر " ..#الرئيس_محمد_مرسي #محمد_مرسي_في_ذمة_الله #محمد_مرسي pic.twitter.com/HKpGheHwnv — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 17, 2019

إنا لله وإنا إليه راجعون. من كان يراه مظلوماً فهو عند الله العدل، ومن كان يراه ظالماً فهو عند الله العدل.#محمد_مرسي — Hamza Namira (@HamzaNamira) June 17, 2019

البقاء لله وتعازينا للأهل والأسرة. الله يرحمه ويعوضه بعدله.#محمد_مرسي — Amr Waked (@amrwaked) June 17, 2019

وبرز عبر الوسم فيديوهات حوت الكلمات والخطابات الأخيرة لمحمد مرسي قبل اعتقاله في 2013 والانقلاب عليه من قبل السيسي.

ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها كاملة ثمنه حياتي

أخر خطاب للرئيس الراحل #محمد_مرسي قبل ساعات من اعتقاله عام 2013 pic.twitter.com/xX7htpjrHD — شبكة رصد (@RassdNewsN) June 17, 2019

وكأنما رُفعت المحكمة ، وتم تأجيل القضية ، والنطق بالحكم إلى يوم الدين

وعند الله تجتمع الخصوم#محمد_مرسي pic.twitter.com/4r2HAKFcMI — معالي الربراري (@Mrbrary) June 17, 2019

كما سلط النشطاء الضوء على موقف الرئيس محمد مرسي من غزة والقضية الفلسطينية، مؤكدين أن أحدا لم ينصرها كما فعل هو بفترة حكمه.

الرئيس #محمد_مرسي .. عندما وقف الى جانب غزة ضد العدوان "الاسرائيلي" pic.twitter.com/53fStUNGGv — وكالة شهاب (@ShehabAgency) June 17, 2019

فلسطين تستذكر مُحبها..

مواقف سابقة للرئيس #محمد_مرسي في دعمه لـ غزة pic.twitter.com/xu66Y9ZmI7 — وكالة شهاب (@ShehabAgency) June 17, 2019

وشكك البعض بوفاته في إشارة إلى اغتياله من قبل نظام السيسي عبر القتل البطيء سواء بالسم أو بالإهمال الطبي.

الله يرحم #محمد_مرسي

السؤال : هل مات أم قتل؟! — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) June 17, 2019

تسريب صوتي للرئيس السابق #محمد_مرسي يعود لعام 2017 .. يتحدث فيه عن خطر يهدد حياته..



رحمك الله ..pic.twitter.com/Y1nYak9sBT — نحو الحرية (@hureyaksa) June 17, 2019

وتوفي الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي خلال جلسة المحاكمة التي خضع لها الاثنين بشكل مفاجئ، وذلك بعد أن أصيب بإغماء مفاجئ داخل القاعة نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة على الفور، وهو ما دفع بعض المراقبين إلى وضع فرضية أن يكون الرجل قد تمت تصفيته بشكل متعمد بدلاً من تقديم العلاج له.