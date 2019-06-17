“شاهد” إعلامي الإنقلاب أحمد موسى يُصاب بهستيريا بسبب تغريدة “أبوتريكة” عن وفاة محمد مرسي!

أصابت تغريدة لأسطورة كرة القدم المصرية النجم محمد أبوتريكة، نعى فيها الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، إعلامي الإنقلاب المصري أحمد موسى، بحالةٍ هستيرية، دفعته لشتمه وسبّه على الهواء مباشرة.
وقال “أبو تريكة” في تغريدته: “رحم الله الدكتور محمد مرسي رئيس مصر السابق وأسكنه فسيح جناته وغفر الله له، وثبته عند السؤال، واجعل قبره روضة من رياض الجنة وتجاوز عن سيئاته”.
وهاجم أحمد موسى، “أبوتريكة”، واصفاً إياه بالإرهابي والمجرم والخائن والعميل والحرامي، وكل ذلك بسبب تغريدة النعي لمرسي!.
ووصف أحمد موسى، الرئيس الرّاحل محمد مرسي بالجاسوس.
وتم دفن مرسي بمقبرة المرشدين السابقين لجماعة الإخوان بمدينة نصر شرقي القاهرة. بحسب المحامي عبد المنعم عبد المقصود، رئيس الفريق القانوني للرئيس المصري الراحل.
وأشار “عبدالمقصود” إلى أن أسرة مرسي حضرت مراسم الدفن، فيما لم يتمكن مناصرو مرسي من الحضور.
وأوضح أن السلطات سمحت لـ”أسامة مرسي”، نجله المحبوس حاليا بحضور مراسم الدفن، وكذلك زوجته وأولاده وشقيقين لمرسي.
وأكد عبد المقصود أنه وأفراد الأسرة، أتموا صلاتي فجر الثلاثاء، والجنازة على جثمان مرسي بمسجد سجن ليمان طره (جنوبي القاهرة)، قبل أن تنتقل سيارة تحمل الجثمان برفقة زوجته ونجله إلى المقابر شرقي العاصمة.
وأشار إلى أن الأسرة جلست قرابة الـ 3 ساعات في مستشفى سجن ليمان طره، حيث كان يرقد جثمان مرسي وحضرت مراسم الغسل والجنازة.
وأوضح أنه وهو والأسرة شاركوا في حضور مراسم الدفن، وتم دفن مرسي بجوار مقبرة المرشد السابق للإخوان، محمد مهدي عاكف، الذي توفي في سبتمبر/أيلول 2017 متأثرا بمرضه أيضا.
وشهدت مراسم الدفن، شرقي القاهرة، تواجدا أمنيا مشددا، وسط غياب كامل لمناصريه، نظرا للظروف الأمنية.
وأوضح مصدر أن مراسم الجنازة استغرقت قرابة الساعة.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق مرسي، أثناء جلسة محاكمته.
وأوضح التلفزيون أن “مرسي” تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.
مات والله يرحمه…ولكن ان تزايد شرعي او في شرعي.. وأتباعه لا يزالون على اسطوانتهم انقلاب..دعوا مصر للمصريين التبلاء ولا مكان للخونة وخلي تركيا واعوانهم تنفعكم
أجزم كل الجــــزم أن مؤخـــرة هذا اللقيط أحمد موسى المفعول فيه منذ شب في هذه الدنيا ..الى الآن أكرمكم الله….مؤخرته تتألم من شدة ما عانته من أعمال مشينة أكرمكم الله…
كل هذه صفاتك ايها الكلب لا تستحق اسم احمد و بالمناسبة هو جاسوس لمن ؟ لولا الصهاينة لما كنت اليوم تنبح يا جاموسة . ابوتريكة سيدك و التاريخ سيذكرهم بكل خير و الجواسيس و الانفلابيين الى مزبلة التاريخ رحم الله فقيد الامة مرسي .
حقد اتباع المسيح الدجال…من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا وهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها…نعوذ بالله
كل إناء بما فيه ينضح
أبو تريكه أكبر من إنه يرظ عليك و على أشكالك يا مهرج.
حقد اتباع المسيح الدجال…من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا وهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها…نعوذ بالله. ماشاء الله عليك رغد احسنتي وخير الكلام ماقل ودل وكلامك ان دل ان شاء الله دل على نور البصيرة الهبة الربانية من الله سبحانه اليكي
زباله وتافه وحقير
كذاب هذا لا يعرف كم عدد اجزاء القران الكريم
يقول الكذاب ان السيسي يقرآ ٣٣ جزء من القران يوميا
احمد موسى يا مخصي تشمت بتريكة ومرسي ؟
كلب يعوي كالعـــــــــادة يرميله عظمة السيسي
يـــا حيوان وابن الحيوان كوندوم بفيلم جنسـي
اوسخ فم وطول لســـان خنزير بصورة انســــــي