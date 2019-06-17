“شاهد” أردوغان يقرأ الفاتحة على روح محمد مرسي ويصف السيسي بـ”القاتل الظالم”

ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب شعبي جديد خصص مقدمته للحديث مطولا عن محمد مرسي، بعد نعيه العاجل لوفاة الرئيس المصري السابق عندما علم بوفاته.

ووسط حشد كبير أثنى أردوغان كثيرا على “مرسي” الذي وصفه بالصديق والمكافح الذي سعى للحفاظ على كرامة المصريين، وطلب من الحضور قراءة الفاتحة على روحه.

#مباشر كلمة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان https://t.co/7rtitd9lug — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 17, 2019

كما شن الرئيس التركي هجوما حادا على عبدالفتاح السيسي رئيس النظام المصري، ووصفه بـ”الظالم القاتل” مشيرا إلى أنه رفض أكثر من مرة عروضا من نظامه للجلوس معه على طاولة واحدة.

وأعرب أردوغان، تعليقا على وفاة مرسي، في تصريح صحفي أدلى به في اسطنبول اليوم الاثنين، عن تعازيه للشعب المصري، قائلا: “مع الأسف جرى هذا في قاعة المحكمة، وأنا بداية أدعو الله بالرحمة لأخينا وشهيدنا”.

وشن أردوغان هجوما على السيسي، متهما إياه “باغتصاب السلطة والانقلاب”.

واعتبر أردوغان أن الغرب بقي صامتا حيال الإعدامات التي نفذت في مصر خلال عهد الرئيس المصري الحالي، مشيرا إلى أن البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شاركت في الاجتماع، الذي دعا إليه السيسي في مصر، وذلك في الوقت الذي تحظر فيه هذه الدول عقوبة الإعدام على أراضيها.

كما نشر أردوغان تغريدة على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” جاء فيها: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة أخي محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر. أدعو بالرحمة للشهيد محمد مرسي أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ. إنا لله وإنا إليه راجعون”.