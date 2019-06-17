تفاعل واسع مع “نعي” القرضاوي لـ محمد مرسي.. هذا ما قاله عن الرئيس المصري “الصابر المحتسب”

لاقت تغريدة للدكتور يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، نعى فيها وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي تفاعلا واسعا من قبل النشطاء.

تغريدة “القرضاوي” التي برزت ضمن تغريدات كتاب وشخصيات عامة نعت “مرسي” قال فيها ما نصه:”من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رحم الله الرئيس المصري الصابر المحتسب الدكتور محمد مرسي”

(من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) رحم الله الرئيس المصري الصابر المحتسب الدكتور محمد مرسي

أول رئيس مصري ينتخبه الشعب بارادة حرة.. مات صابرا محتسبا .. وقد عانى في محبسه ما عانى .. اللهم تقبله عندك شهيدا راضيا مرضيا .. وعجل بكشف الغمة عن الأمة. pic.twitter.com/VaoZzRJSsw — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) June 17, 2019

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”أول رئيس مصري ينتخبه الشعب بارادة حرة، مات صابرا محتسبا وقد عانى في محبسه ما عانى، اللهم تقبله عندك شهيدا راضيا مرضيا وعجل بكشف الغمة عن الأمة.”

والرئيس محمد مرسي، وهو مهندس ميكانيكي وأستاذ جامعي ويحمل شهادة الدكتوراه في هندسة المواد، من مواليد 8 أغسطس 1951، واسمه بالكامل محمد محمد مرسي عيسى العياط، هو الرئيس الخامس لمصر والأول بعد ثورة 25 يناير وهو أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

أُعلن فوزه في 24 يونيو 2012 بنسبة 51.73 % من أصوات الناخبين المشاركين، وتولى مهام منصبه في 30 يونيو 2012 بعد أدائه اليمين الدستورية.حتى تم عزله في انقلاب 2013 بقيادة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي. وجرى اعتقال الرئيس مرسي منذ يوم عزله إلى وفاته اليوم.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش حذرت قبل عامين من الأوضاع السيئة التي يعيشها الرئيس السابق محمد مرسي في السجون المصرية.