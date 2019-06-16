غضب واسع في العراق .. هكذا اختطف ضابط فتاة من خطيبها بعد ضربه وفعل فعلته الشنيعة معها!

أبدى نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، غضبهم من واقعة،اختطاف فتاة من قبل ضابط أمن واغتصابها في محافظة كركوك.

وذكرت تقارير إخبارية أن ضابطًا برتبة رائد في مكافحة الإجرام ”أجبر فتاة على الصعود معه في سيارة تحمل لوحات حكومية بحجة أنه من شرطة الآداب، بعد أن قام هو وأفراد مفرزة معه بضرب خطيبها وتركه مرميًا على الأرض“.

وأضافت المصادر أن ”الضابط المذكور قام باختطاف الفتاة واغتصبها، لتتمكن القوات الأمنية من القاء القبض عليه بعد شكوى تقدمت بها الفتاة“.

وقال محافظ مدينة كركوك راكان الجبوري، إنه وجّه الجهات المختصة بسرعة إكمال التحقيق بالحادثة.