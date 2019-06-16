خلف مركز شرطة بالكويت .. سيارة بداخلها مصري وفلبينية “تهتزّ” وشرطيان يكشفان “الفضيحة”!

لم يجد وافد مصري في الكويت مكاناً مناسباً لممارسة فعله اللاأخلاقي، غير ساحة ملاصقة لمخفر شرطي، إلا أن حظه العاثر أوقعه في شر أعماله عندما قام شرطيان بجولة تفقدية في محيط المخفر، وأبصرا على متن سيارة تهتز ما لم يكن في الحسبان.

وبحسب صحيفة “الراي” الكويتية، فإنّ الشرطيين تمالكا نفسيهما وطلبا من الوافد ومرافقته ستر نفسيهما، لاقتيادهما إلى المخفر، إلا أن المصري بادرهما قائلاً: “احنا بنحب بعض ومتفقين على الجواز”.

وأصرّ عنصار الشرطة على اقتياد “العاشقين” إلى المخفر، بتهمة ارتكاب فعل فاضح في مكان عام، إلا أن تأكيد الطرفين على أنهما صديقان وما حصل بينهما كان بالقبول والرضا، وأنهما في طريقهما لتتويج علاقتهما بالزواج، جعل القضية المسجلة بحقهما تحمل مسمى (مواقعة بالرضا)، أحيلا بموجبها على التحقيق، حيث صدرت تعليمات من المحقق باحتجازهما على ذمة التحقيق، وإحالتهما إلى الطب الشرعي، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.