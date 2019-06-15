غادة عويس تطالب بضم فنان سعودي شهير لقائمة “الدواعش”: لولاه وأمثاله لكان خاشقجي بيننا اليوم حيّاً يُرزق

طالبت الإعلامية والمذيعة المعروفة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، بضم الفنان السعودي فايز المالكي إلى ما وصفته بـ”قائمة الدواعش” بعد تحريضه ضد مذيعي قناة “الجزيرة” وتأييده الصحفي السعودي خالد المطرفي الذي دعا لقصف مبنى الجزيرة في قطر وقتل العاملين بها.

وقال “المالكي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) معلنا تأييده لـ المطرفي:”خالد المطرفي نشر تغريدة هزت الحكومة القطرية فأطلقت مرتزقة الجزيرة فشنت حملة تبليغ وتهديدات على حسابه”

خالد المطرفي@Almatrafi

خالد المطرفي نشر تغريدة هزت الحكومة القطرية ، فاطلقت مرتزقة الجزيرة ، فشنت حملة تبليغ وتهديدات على حسابة . — فايز المالكي (@fayez_malki) June 14, 2019

لترد عليه “عويس” مجددا:”اطالب بضمّ المدعو فايز المالكي الى لائحة الدواعش المحرّضين على قتل الصحافيين. هذا الغوريلا الارهابي الثاني ايضا مكانه القفص.”

اطالب بضمّ المدعو فايز المالكي الى لائحة الدواعش المحرّضين على قتل الصحافيين. هذا الغوريلا الارهابي الثاني ايضا مكانه القفص. https://t.co/ltCMEFto2W — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) June 15, 2019

وكانت غادة عويس، شنت هجوما حادا على الصحافي السعودي خالد المطرفي المقرب من النظام والمدير السابق لمكتب العربية بالسعودية ودعت لمحاكمته، بعد دعوة الأخير لقتل صحافيي الجزيرة ودك مبنى القناة في قطر على رؤوسهم بقصف سعودي.

وجددت مذيعة الجزيرة دعوتها لمحاكمة ومقاضاة خالد المطرفي اليوم، وقالت:”ما لم تتمّ محاكمة المطرفي ومحاسبته ومعاقبته بسبب تحريضه على قتل الصحافيين فعبثاً نطالب بمحاسبة قتلة #خاشقجي”

ما لم تتمّ محاكمة @Almatrafi ومحاسبته ومعاقبته بسبب تحريضه على قتل الصحافيين فعبثاً نطالب بمحاسبة قتلة #خاشقجي ! لو أخذنا التهديدات التي تلقاها جمال خاشقجي على محمل الجد وجرت ملاحقة من حرّض عليه في تويتر لكان جمال بيننا اليوم حيّاً يُرزق!أطالب برفع دعوى على الداعشي #خالد_المطرفي — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) June 15, 2019

وتابعت موضحة:”لو أخذنا التهديدات التي تلقاها جمال خاشقجي على محمل الجد وجرت ملاحقة من حرّض عليه في تويتر لكان جمال بيننا اليوم حيّاً يُرزق!أطالب برفع دعوى على الداعشي”

وكان خالد المطرفي دون في تغريدة رصدتها “وطن” بعد قصف مطار أبها السعودي من قبل الحوثيين ما نصه ( من حق التحالف العربي وفقا للقانون الدولي ليس فقط استهداف منصات اطلاق الصواريخ التي استهدفت مطار أبها بل أيضا من قام باصدار الأوامر أو مولها أو دعمها في الإعلام”

وتابع:”مما يعني بأن #قناة_الجزيرة في #قطر يمكن أن تكون أحد الأهداف التي يجوز استهدافها من التحالف لدعمها لتلك العملية الإرهابية.”