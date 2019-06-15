صُحفيان مقرّبان من الديوان الملكي السعودي يهاجمان عُمان: “لو قُصفتم لن نكتب إلا بياناً نعرب فيه عن القلق”.. و”الشاهين” يُخرسهما

تزامناً مع الحملة الاعلامية المسعورة التي تتعرّض لها سلطنة عمان، من من كُتّاب وإعلاميين وحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي وصحف إماراتية وسعودية، في أعقاب تفجير ناقلتي النفط بخليج عمان، وكذا الضربات الأخيرة على مطار أبها السعودي، أبدى الصحفيان السعوديان المقرّبان من الديوان الملكي، محمد آل الشيخ، ومنصور الخميس، رفضهما لبيان الخارجية العُمانية الذي أصدرته الجمعة .

وجاء في بيان الخارجية العُمانية، الذي نشرت نصّه “وطن”، التأكيد على أن سلطنة عمان تتابع باهتمام بالغ التصعيد العسكري والأحداث الميدانية المرتبطة بالحرب في اليمن وآخرها الهجوم الذي تعرض له مطار أبها في السعودية.

وأكد البيان أن السلطنة تحث على تجنب التصعيد الذي لن يكون في صالح الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعبّرت الخارجية العمانية عن أملها في أن يتم التركيز خلال المرحلة القادمة على المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بما يحقق إيجاد تسوية سياسيّة للأزمة في اليمن ويحفظ أمن ومصالح الدول المجاورة لها.

وقال الإعلامي منصور الخميس، في تغريدةٍ له بتويتر ساخراً: “شكرا لهذا القلق … اطمئنوا يا جيراننا ولا تقلقوا .. فهذا يعني أن #سلطنة_عمان لو تعرضت للاستهداف بالصواريخ فليس علينا سوى كتابة بيان نعرب فيه عن القلق”.

شكرا لهذا القلق … اطمئنوا يا جيراننا ولا تقلقوا .. فهذا يعني أن #سلطنة_عمان لو تعرضت للاستهداف بالصواريخ فليس علينا سوى كتابة بيان نعرب فيه عن القلق. https://t.co/w8CqMyrTKz — منصور الخميس 🇸🇦 (@MansourAlkhamis) June 14, 2019

وأضاف في تغريدةٍ ثانية: ” حاولت أراجع بيانات #سلطنة_عمان ووجدتها دائما تعبر عن إدانتها الشديدة والاستنكار الشديد لكل عمل إرهابي لكنها اليوم وبعد استهداف مطار ابها المدني بصاروخ كروز فإنها تكتفي بالتعبير عن قلقها فقط !!”.

حاولت أراجع بيانات #سلطنة_عمان ووجدتها دائما تعبر عن إدانتها الشديدة والاستنكار الشديد لكل عمل إرهابي لكنها اليوم وبعد استهداف مطار ابها المدني بصاروخ كروز فإنها تكتفي بالتعبير عن قلقها فقط !!https://t.co/oI3Dlj3rtz — منصور الخميس 🇸🇦 (@MansourAlkhamis) June 14, 2019

من جهته، غرّد آل الشيخ معلقاً على بيان الخارجية العمانية، قائلاً: ” يحزنني ويقلقني ان يأتي بيان شجب العملية الارهابية من اخواننا العمانيين بهذه اللغة والاسلوب اللين المحايد “.

يحزنني ويقلقني ان بأتي بيان شجب العملية الارهابية من اخواننا العمانيين بهذه اللغة والاسلوب اللين المحايد :

التلفزيون العماني: السلطنة تتابع بقلق بالغ التصعيد المتعلق باليمن والهجوم على مطار أبها #العربية_عاجل https://t.co/fG5NTUW0jb — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) June 15, 2019

وتصدّى حساب “الشاهين” العُماني الشهير بتويتر، لصحفييْ الديوان الملكي “آل الشيخ” و “الخميس”.

وردّ “الشاهين” على تغريدة “آل الشيخ” قائلاً: ” وصلتك التعليمات للقدح في عمان متأخرة يا محمد. لماذا ؟ كنت بالبحرين ليلة أمس؟ ال الشيخ ليسو بحاجة لتعليمات للقدح في الآخرين وذمّهم فعلى ما يبدو أنهم فُطروا على هذا فراداً وأزواجا اما فيكم رجل رشيد؟ لقد اقلقنا انه قد اقلقك قلقنا ونتابع بقلق بالغ القلق الذي يقلق جميع القلقين”.

وصلتك التعليمات للقدح في عمان متأخرة يا محمد. لماذا ؟ كنت بالبحرين ليلة أمس؟

ال الشيخ ليسو بحاجة لتعليمات للقدح في الآخرين وذمّهم فعلى ما يبدو أنهم فُطروا على هذا فراداً وأزواجا

اما فيكم رجل رشيد؟

لقد اقلقنا انه قد اقلقك قلقنا ونتابع بقلق بالغ القلق الذي يقلق جميع القلقين https://t.co/DX2CjbVrXz — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) June 15, 2019

وردّ “الشاهين” على تغريدةٍ “الخميس”، التي قال فيها إنه لو تعرّضت السلطنة للاستهداف بالصواريخ فليس على السعودية سوى كتابة بيان تعرب فيه عن القلق، بالقول: “من سيستهدف عمان بالصواريخ ولدينا كافة أسلحة السلام الشامل التي لم تحفظ لعمان سيادتها فحسب بل جنبتكم قصفاً وقوده ارضكم وعرضكم وعلى مدى عقود طويلة من حماقاتكم”.

أولا،،،، العفو. هذا واجب

ولو أنني قلق من باب المجاملة الدبلوماسية فقط

ثانيا،، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟

من سيستهدف عمان بالصواريخ ولدينا كافة أسلحة السلام الشامل التي لم تحفظ لعمان سيادتها فحسب

بل جنبتكم قصفاً وقوده ارضكم وعرضكم وعلى مدى عقود طويلة من حماقاتكم https://t.co/nz93UtaAZL — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) June 14, 2019

وزادَ “الشاهين” في تغريدةٍ أُخرى: ” لم نتباهى بالباتريوت والثاد. ولم نتباكى بطائرة مسيرة . وبعد عناية الله تعالى ورعايته لكل شبر في أرضنا ولكل مواطن بها ومقيم عليها أجواءنا تحميها شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وأمهات أحسنّ تربيتنا وتعلمنا أن لا نعود للبيت نبكي إذا ما اعتدينا على الاخرين”.

لم نتباهى بالباتريوت والثاد

ولم نتباكى بطائرة مسيرة

وبعد عناية الله تعالى ورعايته لكل شبر في أرضنا ولكل مواطن بها ومقيم عليها

أجواءنا تحميها شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران

ورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه

وأمهات أحسنّ تربيتنا وتعلمنا أن لا نعود للبيت نبكي إذا ما اعتدينا على الاخرين — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) June 14, 2019

وتابع في ردّه على “الخميس”: ” قلنا كلمتنا للتاريخ و سجل في صفحاته ان عمان لم تعتدي على اليمن.ولله الفضل من قبل ومن بعد وللمقام السامي حفظه الله و بصيرته التي رفعت من هاماتنا فجعلتكم أقزاماً. يتابع الجميع الان كيف تحول الحزم والعزم إلى الدموع والآهات. فحاولوا بكاءكم إلى اتجاه آخر غير عمان. ما عندنا كلينكس “.