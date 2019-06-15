“شاهد” ضحكات أمير قطر مع أردوغان تغيظ “الذباب”.. هكذا علقت حسابات مقربة من “مبس ومبز”

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال وجودهما للمشاركة في الدورة الخامسة لقمة التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا في عاصمة طاجيكستان دوشنبه.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من الصور ومقاطع الفيديو التي تجمع بين أمير قطر والرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، المشارك أيضا في القمة.

الرئيس أردوغان يلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة الطاجيكية دوشنبه pic.twitter.com/A66woBa9yf — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) June 15, 2019

وظهر أمير قطر مع الرئيس التركي في عدة صور يتصافحان ويتبادلان الضحكات المتكررة.

#أردوغان يلتقي سمو الأمير تميم😇 بالعاصمة الطاجيكية

على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة لقمة التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا#قطر pic.twitter.com/P2mJbgxGSh — حـمـد🇶🇦 (@hamed_Hashmii) June 15, 2019

الأمر الذي يبدو أنه أزعج كتائب الذباب الإلكتروني ومشاهير المغردين المقربين من “مبز ومبس” وظهر ذلك جليا في تعليقاتهم.

• فيديو يوضح من المقصود بدعم وتمويل الاٍرهاب .

• ذُكر الاٍرهاب فعرف المخرج من المقصود .

• نظرات تميم إلى أردوغان وكأنه ينتظر رأيه ننسحب كالعادة أم نبقى .

•وأن أردوغان هو من يقرر سياسات وتوجهات قطر .

pic.twitter.com/cr2R1ZVBR2 — #فهد ديباجي (@fahddeepaji1) June 15, 2019

استسفسار فقط : لماذا ركز المخرج الصورة على تميم ؟ و لماذا لغة الجسد لدى تميم ابدت انزعاجا واضحا عندما ذكر الرئيس الصيني مكافحة التطرف و الارهاب ؟ و ماذا يقصد تميم بنظرته لأردوغان ؟ #تنظيم_الحمدين_الارهابي pic.twitter.com/QsDno7ED6D — د. علي النعيمي (@Dralnoaimi) June 15, 2019

من جانبه نشر أحمد الرميحي مدير المكتب الاعلامي في وزارة الخارجية القطرية، عددا من الصور من القمة، معلقا في تغريدة على صفحته بتويتر: “حضور مميز لسمو الأمير ’حفظه الله‘ في قمة سيكا بدوشنبه تخللها لقاءات عالية المستوى مع الرئيس الروسي ،ورئيس جمهورية الصين الشعبية ،ورؤساء دول صديقة”.

حضور مميز لسمو الأمير "حفظه الله" في قمة #سيكا بدوشنبه تخللها لقاءات عالية المستوى مع الرئيس الروسي ،ورئيس جمهورية الصين الشعبية ،ورؤساء دول صديقة pic.twitter.com/eGRX190WXQ — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) June 15, 2019

وذكرت وكالة “الأناضول” أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقى بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أثناء مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة لقمة التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا في عاصمة طاجيكستان دوشنبه.

ونقلت الوكالة أن الرئيس التركي يواصل عقد لقاءات ثنائية مع رؤساء حكومات وزعماء الدول المشاركين في أعمال الدورة الخامسة لهذه القمة.

وأفادت أنه حضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية مولود جاويش أوغلو، والخزانة والمالية براءت آلبيرق.

وتعكس القمم واللقاءات المتواصلة بين القيادات في تركيا وقطر، التوجه نحو ترسيخ العلاقات الثنائية في عدة مجالات.

وكانت مؤسسة التسجيل المركزية التركية أكدت هذا الشهر زيادة دخول المستثمرين القطريين إلى البورصة التركية، على عكس ما يشاع بمغادرتها.

وأشار بيان صادر عن المؤسسة إلى أنّ وسائل إعلام نقلت أخبارا تدعي فيها خروج أموال لمستثمرين قطريين من البورصة التركية بقيمة 4.6 مليارات ليرة تركية (نحو 781 مليون دولار).

كما شهد قطاع الأعمال القطري التركي الشهر الماضي توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة تنميات القابضة القطرية وشركة سارڤاز العالمية للاستثمار العقاري بتركيا.