جرادة على وجه محمد عبده
جرادة على وجه محمد عبده
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شاهد| “جرادة” تحطّ على جبين محمد عبده خلال غنائه أمام الجمهور .. كيف تعامل معها؟

كتب وطن
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حطّت جرادة على جبين الفنان السعودي خلال غنائه بحفل فنيّ في مدينة بريدة، عاصمة منطقة القصيم.

وفوجئ “عبده” أثناء اندماج عبده في الغناء بجرادة تنزل على جبينه لكنه تمكن من الحفاظ على ثباته الانفعالي وواصل غناءه دون تغيير.

وبعد ثوان التقط فنان العرب الجرادة بيده وهو يبتسم وسط ضحكات الجمهور القريب.

وقال الفنان محمد عبده، لإحدى محطات التلفزة المحلية قبيل صعوده إلى المسرح للغناء ”إنه اختبار لي“.

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة في إنها نجحت في مكافحة واستكشاف الجراد الصحراوي الناضج في مساحة 170 ألف هكتار منذ شهر يناير 2019.

وأكدت الوزارة أن أعمال المكافحة والاستكشاف مستمرة من خلال 180 فرقة ميدانية و3 طائرات رش جوي لمواجهة غزو الجراد المحتمل في جميع المناطق.

وحذرت منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة “فاو” في تقرير نشره مكتب خدمة معلومات الجراد الصحراوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مايو الماضي، السعودية من ازدياد الجراد الصحراوي فيها.

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