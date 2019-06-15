شاهد| “جرادة” تحطّ على جبين محمد عبده خلال غنائه أمام الجمهور .. كيف تعامل معها؟

حطّت جرادة على جبين الفنان السعودي محمد عبده خلال غنائه بحفل فنيّ في مدينة بريدة، عاصمة منطقة القصيم.

#جرادة_محمد_عبده في القصيم حادثة لا ينساها التاريخ.

pic.twitter.com/FDbB4WNc8N — أبو أحمد القرني (@abuahmedalqarni) June 15, 2019

وفوجئ “عبده” أثناء اندماج عبده في الغناء بجرادة تنزل على جبينه لكنه تمكن من الحفاظ على ثباته الانفعالي وواصل غناءه دون تغيير.

في عيني اليمنى من الورد بستان

وفي عيني اليسرى "جراد" القصيمي 😂❤️



#جراده_محمد_عبده pic.twitter.com/JD4hfkcsHE — شيخة 🐎 (@02Alsheikha) June 15, 2019

وبعد ثوان التقط فنان العرب الجرادة بيده وهو يبتسم وسط ضحكات الجمهور القريب.

وقال الفنان محمد عبده، لإحدى محطات التلفزة المحلية قبيل صعوده إلى المسرح للغناء ”إنه اختبار لي“.

فضيع ولا كأن شي صار 😂😂😂😂 #جرادة_محمد_عبده — HAJAR (@hajarm994) June 15, 2019

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية إنها نجحت في مكافحة واستكشاف الجراد الصحراوي الناضج في مساحة 170 ألف هكتار منذ شهر يناير 2019.

وأكدت الوزارة أن أعمال المكافحة والاستكشاف مستمرة من خلال 180 فرقة ميدانية و3 طائرات رش جوي لمواجهة غزو الجراد المحتمل في جميع المناطق.



وحذرت منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة “فاو” في تقرير نشره مكتب خدمة معلومات الجراد الصحراوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مايو الماضي، السعودية من ازدياد الجراد الصحراوي فيها.