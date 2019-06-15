تركي الفيصل
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“شاهد” الأمير تركي الفيصل يهرب من مقابلة تلفزيونية ويترك المذيع لوحده بعد أن سأله عن خاشقجي!

كتب خاص "وطن"
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هرب رئيس الاستخبارات الأسبق، الأمير ، من سؤال وجهه له مذيع “فرانس 24″،  حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر العام الماضي.

وبدا الفيصل مصدوماً في الفيديو الذي رصدته “وطن”، من أسئلة المذيع الذي سأله عن شعوره من جريمة مقتل خاشقجي وخاصة أنه كان أكثر شخص يعرفه عن قرب، فرد قائلاً (لا شك أنها كانت جريمة فظيعة، والاحساس بالألم والاذى وقع مني ومن غيري، لان من نظري كما ذكر في القرآن الكريم، قتل نفس بريئة يعتبر مثل قتل الناس جميعاً “.

وأضاف باختصار شديد :” لا شك أن جريمة قتل خاشقجي ستجد جزائها من خلال الشرع الذي تحكم به السعودية في محاكمها”.

وقطع الفيصل الطريق على المذيع الذي حاول ان يوجه له أسئلة اخرى حول خاشقجي قائلاً له بسرعة (شكراً) ثم نهض من مكانه حتى لا يدع مجالاً للمذيع في توجيه أي سؤال له، الامر الذي دفع المذيع للضحك وانهاء المقابلة مع رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق.

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  1. جاسم يقول

    كعادة اليهود اذا زنقهم احد هربو .

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  2. نهم يقول

    هههههههههههههههاي

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  3. عبد المجيد العقلة يقول

    الجبان رايح يظل جبان

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  4. م عرقاب الجزائر يقول

    ها أنتم فررتم من المواجهة ومن قول الحقيقة في الحياة الدنيا؟!،فإلى أين المفر يوم تواجهون بكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وأحصاها وستجدون ما عماتم حاضرا وأنتم قيد التوقيف:(وقفوهم إنهم مسؤولون)؟!،زنادقة يجادلون بشرع الله وهم أبعد مايكونون عن ذلك بعد السماوات والأرض؟!،بكذبهم ونفاقهم البواح سلًط عليهم الله تعالى شرذمة من الحوثيين تذيقهم وبال أمرهم فصارت مدنهم ومطاراتهم تقصف وترجم بالعشي والإبكار ؟!،وفي ذلك عبرة لأولي الألباب؟!.

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