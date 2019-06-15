دول غربية ستصدم السعودية قريباً وتعيد فتح سفاراتها في صنعاء

قال الخبير في القانون الدولي، الدكتور محمود رفعت، إن “دول غربية” ستفتح سفاراتها في صنعاء قريباً جداً، واصفاً الامر بأنه اعتراف بشرعية حكومة صنعاء كممل شرعي ووحيد لشعب اليمن. حسب قوله.

وأضاف رفعت في تغريدة رصدتها “وطن”، ” ما يمثل صفعة شديدة لدول العدوان لكن الأهم أنه سيمكن حكومة صنعاء توقيع ميثاق روما والإنضمام ل #الجنائية_الدولية ما يجعلها قادرة على ملاحقة #الإمارات و #السعودية أمامها “:.

ستعيد دول غربية فتح سفاراتها في #صنعاء قريبا، إعترافا بشرعية #حكومة_صنعاء كممثل شرعي ووحيد لشعب #اليمن.

ما يمثل صفعة شديدة لدول العدوان لكن الأهم أنه سيمكن حكومة صنعاء توقيع ميثاق روما والإنضمام ل #الجنائية_الدولية ما يجعلها قادرة على ملاحقة #الإمارات و #السعودية أمامها.. دعواتكم — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) June 14, 2019

وكانت العديد من السفارات الغربية، أغلقت مقراتها في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد تدهور الأوضاع الأمنية على إثر سيطرة الحوثيين على مقالد الحكم هناك عام 2014.

وأثار إغلاق السفارات الغربية والخليجية أبوابها في العاصمة اليمنية صنعاء وفرار البعثات الدبلوماسية (حينها) مشاعر القلق والترقب في الشارع اليمني، بينما بدت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في حالة عزلة دولية وإقليمية، حسب محللين سياسيين.

فقد اعتبر مراقبون أن إغلاق السفارات في صنعاء قد يكون مقدمة لفرض عقوبات اقتصادية ووقف المساعدات المالية عن اليمن، بينما تستعد دول الخليج لاتخاذ عدد من الإجراءات العقابية على انقلاب الحوثيين.

وكانت دول الخليج -وخصوصا المملكة العربية السعودية وهي الداعم الرئيسي للحكومة اليمنية- قد أوقفت مساعداتها لصنعاء، بعد سيطرة الحوثيين المسلحة على العاصمة ومؤسسات الدولة السيادية منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وبعد أربع سنوات من الحصار والحرب الدامية التي شنتها السعودية ومعها الإمارات، ضمن ما يعرف التحالف العربي على اليمن لاستعادة ما قالوا إنها (الشرعية)، بات الكثيرون ينتظرون إلى تلك الحرب على أنها غير حقيقية في تحقيق أهدافها المعلنة وإنما محاولة لسرقة التاريخ اليمني والاستيلاء على مقدرات الشعب اليمني.

وانسحبت عدة دول عربية من التحالف الذي تقوده السعودية، وكان أخرهم “المغرب” الامر الذي شكل أزمة سياسية بين الرابط والرياض.