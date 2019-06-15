حفيد الشيخ “ابن باز” يُحرج أميراً سعودياً زعم أن السعوديين سواسية ولا يوجد أحد فوق القانون

أحرج، صالح بن باز، حفيد العلّامة السعودي الراحل الشيخ عبد العزيز بن باز، الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، بعدما قال إن الشعب وآل سعود يد واحدة, زاعماً ان الجميع “سواسية” ولا يوجد أحد فوق القانون في المملكة.

وأضاف الأمير سطام قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”، :” لا يوجد أحد فوق القانون كلنا سواسية، من عهد المؤسس إلى عهد سلمان الحزم، لا يوجد أمير فوق القانون فمن تعدى يحاسب، وحنا من الشعب والشعب مننا وكلنا في خدمه ولاة الأمر والوطن والمواطن ونفتخر بذلك ونفتخر بكل مواطن سعودي محب لهذا للوطن كلنا يد واحده للدفاع عن وطننا “.

#الشعب_وال_سعود_واحد



1/لا يوجد أحد فوق القانون كلنا سواسية

من عهد المؤسس إلى عهد سلمان الحزم لا يوجد أمير فوق القانون فمن تعدى يحاسب

وحنا من الشعب والشعب مننا وكلنا في خدمه ولاة الأمر والوطن والمواطن ونفتخر بذلك ونفتخر بكل مواطن سعودي محب لهذا للوطن

كلنا يد واحده للدفاع عن وطننا — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) June 12, 2019

ورد ابن باز على الأمير سطام قائلاً له :” إذا كنت تزعم أن الجميع سواسية، فهل تستطيع أن تفسر للناس هذه المخالفات”.

وعدد حفيد العلامة ابن باز تلك المخلفات والتي جاءت على النحو التالي ..

١- مخصصاتكم المالية بسبب النسب.

٢- لقب صاحب السمو بسبب النسب.

٣- إطلاق صفة أمير على أطفالكم بسبب النسب.

٤- إجبار أزواج على تطليق زوجاتهم من ال سعود بسبب النسب.

٥- لا يُعلن عن وفاة أحد إلا لمن ينتمي لآل سعود.

إذا كنت تزعم أن الجميع سواسية فهل تستطيع أن تفسر للناس هذه المخالفات.

١- مخصصاتكم المالية بسبب النسب.

٢- لقب صاحب السمو بسبب النسب.

٣- إطلاق صفة أمير على أطفالكم بسبب النسب.

٤- إجبار أزواج على تطليق زوجاتهم من ال سعود بسبب النسب.

٥- لا يُعلن عن وفاة أحد إلا لمن ينتمي لآل سعود. https://t.co/mO8rl4hpah — صالح بن عبدالله بن عبدالعزيز بن باز (@binbaz_saleh) June 14, 2019

وأضاف في تغريدة رصدتها “وطن”، ” أجزم أن 95% من السعوديين مقتنعين بكلامي لكن لا يستطيعون إعادة التغريدة أو حتى تفضيلها خوفاً من نظام القمع “.

أجزم أن 95% من السعوديين مقتنعين بكلامي لكن لا يستطيعون إعادة التغريدة أو حتى تفضيلها خوفاً من نظام القمع . — صالح بن عبدالله بن عبدالعزيز بن باز (@binbaz_saleh) June 14, 2019

وتابع :” ال سعود لم يكتفوا بالمخصصات المالية الدورية بل استخدموا نفوذهم في السيطرة على جميع المفاصل الأساسية و الحيوية في التجارة و وضع اليد على ثلاثة ارباع أراضي السعودية تقريبا “.

ال سعود لم يكتفوا بالمخصصات المالية الدورية بل استخدموا نفوذهم في السيطرة على جميع المفاصل الأساسية و الحيوية في التجارة و وضع اليد على ثلاثة ارباع أراضي السعودية تقريبا . — صالح بن عبدالله بن عبدالعزيز بن باز (@binbaz_saleh) June 14, 2019

وزاد قائلاً :” كان ال سعود لا يدفعون فواتير الخدمات ثم اجبرهم محمد بن سلمان على دفع الفواتير و في نفس الوقت زاد مخصصاتهم المالية “, ساخرا :” هكذا هي تقنية محمد بن سلمان في مكافحة الفساد “.