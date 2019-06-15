تفاصيل ما اتفق عليه أمير قطر مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في لقاء سريع على هامش قمة “سيكا”

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الإيراني حسن روحاني وذلك على هامش انعقاد القمة الخامسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا “سيكا” بمدينة دوشنبه بعد ظهر اليوم.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية، أعرب “روحاني” عن سعادته باللقاء مع الشيخ تميم، موضحا أنه برغم ما تشهده المنطقة من بعض المشاكل إلا أن العلاقات القطرية الإيرانية تشهد نموا مطردا، مشيرا إلى أن قطر دولة جارة وصديقة وشقيقة، وآملا في تطوير وتعميق العلاقات في كافة المجالات خاصة مع وجود مجالات تعاون كثيرة ثنائية وإقليمية.

وبين روحاني رغبة إيران في الحوار، وإزالة كافة حالات إساءة الفهم القائمة في المنطقة.

بدوره أوضح أمير قطر بأن العلاقات القطرية الإيرانية علاقات عميقة وتاريخية، وأكد سموه على أن موقف قطر التاريخي والواضح من أن أي خلاف بين الجيران بأنه يجب أن يحل عن طريق الحوار.

وشكر الشيخ تميم الرئيس الإيراني على موقف إيران من الحصار المفروض على دولة قطر لأكثر من سنتين بتقديم تسهيلات العبور الجوية والبرية والبحرية، كما أشار إلى العلاقات القوية والمتينة بين الشعبين.

هذا وأكدت قمة مجموعة التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا -التي اختتمت أعمالها في العاصمة الطاجيكية دوشنبه- على أهمية الحوار لحل النزاعات، ورفض سياسة الإملاءات.

وبحثت القمة -التي انعقدت تحت عنوان “رؤية مشتركة من أجل منطقة سيكا أكثر أمنا ورفاهية”- التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية والإنسانية بآسيا، وتدابير بناء الثقة اللازمة في مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة.

ومن أبرز الزعماء المشاركين في القمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، والإيراني حسن روحاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأوزبكي شوكت ميرزيوييف، والكزاخي قاسم جومرت توكاييف.

وبحث زعماء 27 دولة المشاركون في القمة قضايا الأمن في آسيا، وأزمات سوريا وإيران واليمن والقضية الفلسطينية وأفغانستان وكوريا الشمالية، كما تحظى الهجمات على ناقلتي النفط في بحر عمان باهتمام واسع.