العربية تحذف تغريدة لتصريح من عبدالله بن زايد
العربية تحذف تغريدة لتصريح من عبدالله بن زايد
الهدهد

تغريدة “مريبة” تضع قناة “العربية” في مأزق .. حذفتها فوراً وهذا ما نسبته لوزير الخارجية الإماراتي

كتب وطن
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أثارت قناة “ جدلا واسعا بين متابعي حسابها الرسميّ على ، بعدما قامت بحذف تغريدة لها بشكل مفاجئ كانت قد نسبت فيها تصريحات لوزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد عن .

ولاحظ ناشطون اختفاء تغريدة من على موقع تويتر نقلت فيها قناة العربية يوم السبت تصريحات لوزير الخارجية الإماراتي بشأن إيران، ولم يصدر عن قناة العربية تعقيب عن السبب.

ونقلت التغريدة الأصلية عن الوزير الإماراتي قوله إن بصمات إيران واضحة على الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط يوم 12 مايو أيار.

لكن القناة سرعان ما حذفت هذه التغريدة دون توضيح لسبب الحذف، وتركت تغريدات أخرى نقلت فيها تصريحات على لسان نفس الوزير الإماراتي.

وكان بيان نشرته وكالة أنباء في وقت لاحق نقل عن الوزير قوله في إشارة للهجوم على الناقلات في الشهر الماضي ”هذه عملية منضبطة تقوم بها دولة.. ولكن إلى الآن لم نقرر أن هناك أدلة كافية تشير إلى دولة بالذات“.

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