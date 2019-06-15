تغريدة “مريبة” تضع قناة “العربية” في مأزق .. حذفتها فوراً وهذا ما نسبته لوزير الخارجية الإماراتي

أثارت قناة “العربية” السعودية جدلا واسعا بين متابعي حسابها الرسميّ على تويتر، بعدما قامت بحذف تغريدة لها بشكل مفاجئ كانت قد نسبت فيها تصريحات لوزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد عن إيران.

ولاحظ ناشطون اختفاء تغريدة من على موقع تويتر نقلت فيها قناة العربية يوم السبت تصريحات لوزير الخارجية الإماراتي بشأن إيران، ولم يصدر عن قناة العربية تعقيب عن السبب.

ونقلت التغريدة الأصلية عن الوزير الإماراتي قوله إن بصمات إيران واضحة على الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط يوم 12 مايو أيار.

لكن القناة سرعان ما حذفت هذه التغريدة دون توضيح لسبب الحذف، وتركت تغريدات أخرى نقلت فيها تصريحات على لسان نفس الوزير الإماراتي.

عبدالله بن زايد: من الخطأ عدم مشاركة دول المنطقة في الاتفاق النووي مع إيران #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 15, 2019

عبدالله بن زايد: لم نقرر بعد وجود أدلة كافية ضد دولة محددة باعتداء الناقلات قبالة الفجيرة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 15, 2019

وكان بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات في وقت لاحق نقل عن الوزير قوله في إشارة للهجوم على الناقلات في الشهر الماضي ”هذه عملية منضبطة تقوم بها دولة.. ولكن إلى الآن لم نقرر أن هناك أدلة كافية تشير إلى دولة بالذات“.

