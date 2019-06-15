“بن سلمان” يتّهم إيران بتفجيرات ناقلات النفط .. وهذا ما قاله عن الحرب بينما كانت صواريخ الحوثي تدكّ مطاراته!

اتّهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إيران بمهاجمة ناقلات النفط في بحر عمان، ومن قبلها “تخريب” أربع ناقلات بالقرب من ميناء الفجيرة، منها ناقلتان سعوديتان.



وتعرّضت ناقلتا نفط نرويجية ويابانية الخميس الماضي لهجومين فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز وهو ممرّ استراتيجي يعبره يومياً نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً.



وجاء الهجومان بعد شهر على تعرّض ناقلتي نفط سعوديتين وثالثة نروجية وسفينة شحن إماراتية لعمليات “تخريبية”.



وقال “بن سلمان” لصحيفة “الشرق الأوسط” إن “النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ضيفاً في طهران وقام أثناء وجوده بالردّ عملياً على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان”.



ونفت إيران أي دور لها في الهجمات.



وقال “بن سلمان” إن السعودية لا تريد حربا في المنطقة، مضيفاً أن بلاده لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لها.



وتطرق “بن سلمان” إلى الأوضاع في السودان؛ و أكد على أن “أمن واستقرار السودان يهم المملكة كثيرا”.



وقال في هذا الصدد: “سنستمر في موقفنا الداعم لأشقائنا السودانيين في مختلف المجالات حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم”.

والمفارقة، أنه بينما كان “بن سلمان” يُصرّح لـ”الشرق الأوسط”، كان الحوثيون يقصفون مطاري أبها وجازان (جنوبي السعودية) ضمن عملية وصفوها بالواسعة والنوعية.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أن القصف استهدف غرف تحكم في مطار جازان، ومحطة الوقود بمطار أبها؛ مما أسفر عن خروج كلا المطارين عن الخدمة، على حد قوله.

من جهتها، أعلنت قيادة التحالف السعودي الإماراتي أن قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه أبها مساء السبت.