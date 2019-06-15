بعد مناظرة مستشار ابن زايد.. “شاهد” لولوة الخاطر تُحرج السعودية والإمارات بتصريحات خطيرة

بعد أن برزت على مواقع التواصل المناظرة التي جمعت قبل أيام بين المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، والأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبوظبي، خرجت “الخاطر” اليوم بتصريحات جديدة عن الأزمة الخليجية أحرجت فيها السعودية والإمارات.

أحداث 11 سبتمبر

“الخاطر” ذكرت خلال لقاء مع “دويتشه فيله”، أن قطر أصدرت في العام 2004 قانون مكافحة الإرهاب وتم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتعزيز جهود الحكومة القطرية في مجال مكافحة الإرهاب والعمل على إنجاح الأهداف الواردة في القوانين والاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب والتوعية بمخاطره وتعزيز مساهمة الجميع في التصدي له.

ورفضت الخاطر، كل الادعاءات الموجهة ضد دولة قطر، معتبرة أنها مجرد اتهامات لا صحة لها وأن السعودية والإمارات هما المتورطتان في أحداث 11 سبتمبر.

وأوضحت أن الدوحة منفتحة وتحترم الاختلاف و لديها منصات للتعبير والتفاعل مع الجميع دون إقصاء بمن فيهم المسلمون المحافظون.

حماس

وعن تصنيف حماس كجماعة إرهابية، أبرزت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، أن “حركة حماس لم تصنف إرهابية من قبل أي دولة عربية، لذلك فإن قطر لا تعتبرها كذلك، و لا يوجد دليل على أنها تمارس العنف ودولة قطر ترفض الممارسات العنيفة ضد المدنيين، مشيرة إلى أن هناك نوعا من الكيل بالمكيالين في تقييم الأطراف المتنازعة في فلسطين فعندما يقتل الاحتلال ويعنف النساء و الأطفال بشكل يومي لا يصنفه البعض بالإرهاب”.

وفيما يخص الأزمة الخليجية، بينت الخاطر، أن “الدوحة منفتحة على الحوار والنقاش وتثمن دائما الوساطة الكويتية وتعمل على حل الأزمة الخليجية”، مؤكدة أن تحفظ دولة قطر على بيانات قمم مكة، جاء بسبب أن الدوحة ترفض الحديث عن الوحدة الخليجية وهي محاصرة إلى جانب تغاضي البيانات عن التطرق للوضع في سوريا وليبيا في الوقت الذي تدعم دول الحصار هجوم حفتر على طرابلس.

وكانت الإعلامية السعودية المقيمة بفرنسا إيمان الحمود مقدمة برنامج “ساعة خليجية” في إذاعة مونت كارلو الدولية، أشادت بالسيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عقب اللقاء الذي أجرته معها الثلاثاء الماضي، وشارك فيه مستشار ابن زايد عبدالخالق عبدالله.

“الحمود” قالت في تغريدة لها على حسابها بتويتر رصدتها (وطن) مشيدة بـ”الخاطر” عقب اللقاء الذي لاقى تفاعلا واسعا، إنه يحق لأهل قطر أن يفخروا بابنتهم لولوة الخاطر.

يحق لأهل قطر ان يفخروا بابنتهم #لولوة_الخاطر

ويحق لنا ان نطالب دولنا الخليجية بتعيين متحدثين رسميين يكسرون القالب النمطي واللغة الخشبية ، ليعتلوا المنابر ويوصلوا أصوات اوطانهم بالحجة والبرهان المقنع..

علينا ان نخرج من عباءة الوزير او السفير الذي يبحث عن الحق الحصري في الظهور ‼️ — ايمان الحمود (@imankais1) June 12, 2019

وتابعت مشيدة بطلاقة المسؤولة القطرية وقوتها بعيدا عن القالب الرسمي النمطي:”ويحق لنا ان نطالب دولنا الخليجية بتعيين متحدثين رسميين يكسرون القالب النمطي واللغة الخشبية، ليعتلوا المنابر ويوصلوا أصوات اوطانهم بالحجة والبرهان المقنع.”

وفي المقابلة قال الأكاديمي الإماراتي في رد على سؤال حول حصيلة الأزمة، حيث قال: “الحصيلة الأولى هي تصدع البيت الخليجي وهو أمر لا نختلف عليه والتعاون الخليجي مر بأسوأ سنواته خلال السنتين الماضيتين وأن قطر تمكنت بعد سنتين تمكنت في أن تسير في طريقها وهي تدير ظهرها للخليج وتقول إن قطر لم تعد بحاجة لكم.. الأزمة كما كشفت قمم مكة يبدو أنها ستستمر سنوات طويلة أخرى..”

لترد عليه الخاطر قائلة: “احيي الدكتور عبدالخالق على ما ذكره في النقطتين الأولى والثانية وليست النقطة الثالثة، النقطة الأولى كانت تصدع البيت الخليجي والنقطة الثانية توقف التعاون الخليجي ولعله نشر كتابه، لحظة الخليج ولا أدري ما الذي تبقى من لحظة الخليج، السؤال الذي يجب أن يطرح نفسه هنا من الذي تسبب في أول نقطتين؟ أظن أنها دول الخليج التي اختارت حصار دولة قطر وهي ليست كل الخليج بالمناسبة نحن نتكلم عن المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين هذه الدول بدأت من فراغ هذه العملية وحصار قطر وطرد القطريين من الأماكن المقدسة ومن دولهم وتفريق الآلاف من الأسر والإسهام بشكل هيكلي في زعزعة البيت الخليجي..”

وأكدت أن دول الحصار لم تستطع إقناع أي دولة أخرى في العالم بوجهة نظرهم واتهاماتهم لدولة قطر.. قائلة: “علاقتنا مع العالم كأحسن ما يكون مع الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وغيرها”.