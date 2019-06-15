برلمانية جزائرية تثير جدلاً واسعاً باتهامها أيقونة ثورة التحرير “جميلة بوحيرد” بـ”العمالة”

تسببت برلمانية جزائرية في حالة واسعة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر، بعد توجيه اتهام خطير لأيقونة ثورة التحرير جميلة بوحيرد.

نعيمة صالحي البرلمانية ورئيسة حزب العدالة والبيان، أثارت موجة غضب واسعة بسبب وصف أيقونة حرب التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي بـ”العمالة” لفرنسا.

وقالت صالحي في فيديو بثته بصفحتها الرسمية عبر موقع “فايسبوك”، أمس: “في وقت الثورة، هناك أناس صنعوهم وجعلوا منهم أبطالا، مثل جميلة بوحيرد التي تدعم “الزواف” (محاربين مع فرنسا الاستعمارية!) بالوقوف ضد الجيش الوطني النوفمبري، لن أضرب بك المثل بعد الآن، لست أدري ما إن كنت قد وصلت لدرجة التخريف، أو أن فرنسا صنعتك ونفختك وجعلت منك بطلة!.

وقرر مثقفون وأساتذة جامعيين اعتبروا ما قامت به صالح إساءه لرمز تاريخي وثوري، و أنها ارتكبت جرما لا يغتفر، رفع دعوى قضائية في حقها وهي المبادرة التي باركها المحامي والناشط الحقوقي، عبد الغني بادي وانضم إليها عدد كبير من الجزائريين.