“المهداوي” يسخر من حوار “بن سلمان” مع “الشرق الأوسط”: “الحوثي يدّك مزرعته التي يسميها مملكة .. عريان يتغطّى بترامب”!

سخر الإعلامي الفلسطيني ورئيس تحرير صحيفة “وطن” نظام المهداوي، من الحوار الذي أجراه “غسان شربل” رئيس تحرير صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، مع ولي عهد المملكة محمد بن سلمان.

وعلّق “المهداوي” على قضيّة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقال رئيس تحرير صحيفة “وطن”: “لم يسأل غسان شربل محاوره أبو منشار بعد ان اعترف بأن مسؤولين حكوميين متورطون بمقتل خاشقجي كيف اذن خرجت لتؤكد بأن الأخير دخل القنصلية وخرج منها”.

وأضاف موجهاً حديثه لـ”بن سلمان” قائلاً: “إما أنت كاذب أو ولي أمر مخدوع. فإن خدعوك لم نجدك تنتقم أو تحاكم أحدا منهم. لم يسأله فان تجرأ وفعل فرمه بالمنشار”.

لم يسأل غسان شربل محاوره #أبو_منشار بعد ان اعترف بأن مسؤولين حكوميين متورطون بمقتل #خاشقجي كيف اذن خرجت لتؤكد بأن الأخير دخل القنصلية وخرج منها. فإما أنت كاذب أو ولي أمر مخدوع. فإن خدعوك لم نجدك تنتقم أو تحاكم أحدا منهم. لم يسأله فان تجرأ وفعل فرمه بالمنشار#مبس #السعودية pic.twitter.com/62nwJNqBnh — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) June 16, 2019

وفي تغريدةٍ ثانيةٍ للإعلامي “المهداوي” تعليقاً على تصريح “بن سلمان” الذي قال فيه إن “السعودية لا تريد حربا في المنطقة، مضيفاً أن بلاده لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لها”، سخر قائلاً: “الحوثي يدك مزرعته التي يسميها مملكة والحرب وصلت إلى مطاراته ويقول لنا لن نتردد. ما أنت متردد وعاجز وأضعف من الوهن وعريان تتغطى بترامب الذي كاد ان يفرغ خزنتك من المال”.

#الحوثي يدك مزرعته التي يسميها مملكة والحرب وصلت إلى مطاراته ويقول لنا لن نتردد

ما أنت متردد وعاجز وأضعف من الوهن وعريان تتغطى بترامب الذي كاد ان يفرغ خزنتك من المال #مبس #السعودية #اليمن pic.twitter.com/pCyuK0XVmk — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) June 16, 2019

والمفارقة، أنه بينما كان “بن سلمان” يُصرّح لـ”الشرق الأوسط”، كان الحوثيون يقصفون مطاري أبها وجازان (جنوبي السعودية) ضمن عملية وصفوها بالواسعة والنوعية.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أن القصف استهدف غرف تحكم في مطار جازان، ومحطة الوقود بمطار أبها؛ مما أسفر عن خروج كلا المطارين عن الخدمة، على حد قوله.

من جهتها، أعلنت قيادة التحالف السعودي الإماراتي أن قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه أبها مساء السبت.