السعودية تحت القصف ومطاراتها صارت “مستباحة”.. طائرات مسيرة تستهدف مطاري أبها وجازان

أعلنت جماعة الحوثي في بيان عاجل نقلته قناة “المسيرة” التابعة للجماعة، أنها قصفت مطاري أبها وجازان جنوبي السعودية بطائرات مسيرة.

ويأتي ذلك بعد يومين فقط من قصف الجماعة لمطار أبها والتسبب في إصابات بين المدنيين.

وفي التفاصيل نقلت “المسيرة” عن المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، مساء اليوم السبت 15 يونيو، أن سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بطائرات قاصف (2k) المسيرة، على مطار أبها ومطار جيزان.

واستهدف قوات الحوثيين في اليمن، الأربعاء الماضي، مطار أبها المدني السعودي.

وأسفر هجوم الحوثيين على مطار أبها جنوب غربي السعودية عن إصابة 26 شخصا بجروح.

وبعثت السعودية الخميس الماضي، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول استهداف مطار أبها الدولي، وأبلغت المجلس أنها تحقق في نوعية الصاروخ المستخدم بهجوم أبها، حيث يثبت التحقيق السعودي أن الميليشيات الحوثية حصلت على نوعية خاصة من الأسلحة.