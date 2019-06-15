“شاهد” أكاديمي سعودي يحرض على قلب نظام الحكم في قطر: لمصلحة المنطقة والعالم

دعا الأكاديمي السعودي الدكتور محمد العوين في تصريحات أثارت جدلا واسعا، إلى ما وصفه بتغيير النظام الحاكم في قطر بشكل كامل بزعم وقف تمويل الإرهاب حول العالم من قبل الأسرة الحاكمة في قطر.

“العوين” وفي لقائه على قناة “السعودية 24” الممولة من الديوان الملكي مباشرة للترويج لابن سلمان ومهاجمة خصومه، قال إن المطلوب في قطر ليس تغيير شخص مكان شخص لأنه لن يفيد بشيء المطلوب تغيير النظام السياسي بكامله برجالاته ومفرداته وخطه السياسي وأدواته ورؤيته نحو المنطقة ونحو قطر نفسها.

الأكاديمي السعودي الدكتور محمد العوين يدعو إلى إسقاط النظام القطري بكامل رجالاته وخطه السياسي، ويختم: في المنظور القريب سيتم إن شاء الله. pic.twitter.com/Yvgerf5Mru — د. عبد الله الزوبعي الشمري (@JAlArb) June 15, 2019

وزعم الأكاديمي السعودي أن زيارة الأمير تميم المرتقبة لواشنطن هي “استدعاء من ترامب” حسب وصفه ليعرض على أمير قطر خيار أسهل من تغيير النظام وهو تنفيذ رؤية جديدة تكفي العالم الارهاب. وفق زعمه!

وفي تحريض صريح على قلب نظام الحكم في قطر، قال محمد العوين في نهاية حديثه إن الخطوة اللاحقة العالم كله مضطر إليها أمريكا والمنطقة والعالم العربي وهي أن يتغير النظام الحاكم في قطر بشكل كلي.

يشار إلى أن قناة “السعودية 24” منبر إعلامي سعودي يشرف عليه حزمة من الأقلام المأجورة للمملكة على رأسهم الكاتب الجزائري أنور مالك، بهدف تلميع سياسات ولي العهد محمد بن سلمان ومهاجمة خصومه وتشويههم بشتى الطرق.