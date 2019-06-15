ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
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إعلامي إسرائيلي يفضح كذب ضاحي خلفان ويجعله يتصبب عرقاً بعد نشره صورة من وسط تل أبيب

كتب خاص "وطن"
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نشر نائب رئيس شرطة دبي الفريق ، صورة للافتة معلقة على أحد البنايات في ، وضعته في موقف محرج بين متابعيه بعد زعمه أنها تبشر بافتتاح سفارة لإيران في إسرائيل.

ونشر “خلفان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) صورة للافتة من تل أبيب ظهر عليها علم إسرائيل وإيران، وعلق بقوله:” صورة من تل أبيب تبشر بإفتتاح سفارة ⁧⁩ في اسرائيل والاعلام الايراني ينقل صورة الإعلان ! اللعب على المكشوف”

الصورة التي وضعته في حرج شديد بين متابعيه، بعد أن فضح كذبه الإعلامي والباحث الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين، ورد عليه بأن الصورة تخص فيلم سينمائي ولا أساس من الصحة لما ذكره “خلفان”.

وكتب ساخرا من الرجل الإماراتي الأمني:”اشعفان دبي  القنصلية الإيرانية موجودة في دبي وكذلك قنصلية سوريا الاسد، ومكتب أمانة حزب الله، كذلك وجالية ايرانية كبيرة وتجارة مشتركة مع حكومة خامنئي”

وتابع كوهين مذكرا خلفان بجزر المحتلة:”وجزرك تولول عليها منذ عقود انها محتلة وإلخ وهذه اليافطة لفلم سينمائي، ولا علاقة له بإفتتاح سفارة إيران لا تكذب”

يشار إلى أن تناقضات خلفان هذا المسؤول الأمني الإماراتي تبقى محطا لعلامات استفهام كثيرة، وترتقي لأن تكون فضيحة، ولعل من أبرزها مطالبته من قبل بضم إيران لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي تحتل جزرا إماراتية، وهذا التصريح لم يكن بتغريدة له في موقع تواصل اجتماعي بل بتصريح رسمي وهو في أعلى منصب أمني بدبي.

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