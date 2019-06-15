تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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إطاحة الملك سلمان بـ”تركي آل الشيخ” بسبب “الديسكو الحلال” تشعل تويتر

كتب خاص "وطن"
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ضجت مواقع التواصل في منذ الأمس، بأنباء مزعومة عن الإطاحة برئيس هيئة الترفيه بأوامر ملكية من الملك سلمان بسبب ما انتشر حول “الديسكو الحلال” في جدة كما نقلت وسائل إعلام.

وبعد جدل واسع بين السعوديين وتصدر وسم يخص الأمر للتريند السعودي بتويتر، خرجت السلطات السعودية ببيان رسمي توضح فيه حقيقة الأمر.

وأصدرت هيئة مكافحة الشائعات السعودية بيانا نشرته على حسابها الرسمي بتويتر، نفت فيه صحة هذه الأنباء المتداولة.

وقالت الهيئة، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر “” اليوم السبت رصدتها (وطن): “الأمر الملكي المتداول عن إعفاء رئيس هيئة الترفيه غير صحيح، ومصدره أحد المواقع المزيفة التي تدار من الخارج”.

وأضافت: “هي ضمن حملة الإشاعات الأخيرة التي تشنها بعض هذه المواقع المجهولة ضد المملكة العربية السعودية لتثير الرأي العام”.

وكان نشطاء ومغردين ومواقع إخبارية تداولوا على نطاق واسع نبأ إعفاء آل الشيخ على خلفية مسؤوليته عن افتتاح “ديسكو وايت” في جدة 2019.

وألغت الهيئة العامة للترفيه السعودية، أول أمس الخميس، أولى حفلات “ديسكو وايت” أول ملهى ليلي سعودي والمعروف باسم “الديسكو الحلال” بمدينة جدة السعودية، بعد عاصفة شديدة من الانتقادات.

وكان من المفترض أن يقام الحفل، الخميس في الساعة العاشرة مساء بحضور نجم الراب الأمريكي الشهير “ني يو”.

ونشر المغني “ني يو” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” تغريدة يعتذر فيها للسعوديين عن إلغاء الحفل، قائلاً: “أعتذر لسكان المملكة العربية السعودية، كنت في طريقي إلى مكان الحفل عندما سمعت بخبر إلغائه بسبب بعض المشاكل التقنية”.

وأضاف نجم الراب: “كنت أتطلع للغناء في السعودية، وحبي الخالص للشباب في ملهى (وايت) بجدة، ربما سنحاول مجددًا في وقت آخر، فقط دعوني أعلم بذلك”.

وكانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، نشرت بيانًا، عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” أعلنت فيه أنها ستفتح تحقيقًا فوريًا بشأن أولى حفلات “ديسكو جدة”.

وذكرت في بيانها: “فتحت الهيئة العامة للترفيه، تحقيقًا فوريًا في مقاطع فيديو جرى تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، لإحدى الفعاليات في مدينة جدة”.

وأضافت: “وبحسب المعلومات التي تبينت للهيئة في متابعتها للموضوع بالفعالية المقامة (project x )، مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يجر ترخيصها من قبل الهيئة، وكانت بالأصل ترخيصاً لإقامة فاعلية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440، لارتكاب هذه المخالفات الجسيمة وغير المقبولة”.

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