إطاحة الملك سلمان بـ”تركي آل الشيخ” بسبب “الديسكو الحلال” تشعل تويتر

ضجت مواقع التواصل في السعودية منذ الأمس، بأنباء مزعومة عن الإطاحة برئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ بأوامر ملكية من الملك سلمان بسبب ما انتشر حول “الديسكو الحلال” في جدة كما نقلت وسائل إعلام.

وبعد جدل واسع بين السعوديين وتصدر وسم يخص الأمر للتريند السعودي بتويتر، خرجت السلطات السعودية ببيان رسمي توضح فيه حقيقة الأمر.

وأصدرت هيئة مكافحة الشائعات السعودية بيانا نشرته على حسابها الرسمي بتويتر، نفت فيه صحة هذه الأنباء المتداولة.

وقالت الهيئة، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر “تويتر” اليوم السبت رصدتها (وطن): “الأمر الملكي المتداول عن إعفاء رئيس هيئة الترفيه غير صحيح، ومصدره أحد المواقع المزيفة التي تدار من الخارج”.

الأمر الملكي المتداول عن إعفاء رئيس هيئة الترفيه غير صحيح، ومصدره أحدى المواقع المزيفة التي تدار من الخارج, وهي ضمن حملة الإشاعات الأخيرة التي تشنها بعض هذه المواقع المجهولة ضد المملكة العربية السعودية لتثير الرأي العام. #لا_للإشاعات pic.twitter.com/hWaDGRaOqd — هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) June 15, 2019

وأضافت: “هي ضمن حملة الإشاعات الأخيرة التي تشنها بعض هذه المواقع المجهولة ضد المملكة العربية السعودية لتثير الرأي العام”.

وكان نشطاء ومغردين ومواقع إخبارية تداولوا على نطاق واسع نبأ إعفاء آل الشيخ على خلفية مسؤوليته عن افتتاح “ديسكو وايت” في جدة 2019.

ان صحت الاخبار بأعفاء تركي ال الشيخ من منصبه الحالي ، اضف لذلك هروب السويلم من رئاسه الفقر ، فان ذلك يعد انتصار للمليونيه الهلاليه على اثنين من اقوى ايادي الفساد برياضتنا وبوطنا ، وعقبال البقيه .

وسيواصل جماهير الزعيم محارب الفساد من خلال هذا التاق .



#FifaShouldSaveSaudisports pic.twitter.com/Op5gihz3EL — 💙 قلب الزعيم الناااابض 💙 (@Alfifi92944948) June 14, 2019

ياأمة محمد الترفيه مو كذا هذا فساد هذا كفر بالنعمه القريه الامنه المطمئنه الذي ياتيها رزقها من كل مكان …فكفرت فاذاقها الله لباس الجوع والخوف وانعدام الامن بمافعلت الترفيه بنا اذا فات الفوت ماينفع الصوت .وان تتولو يستبدل قوما غيركم ثم لايكونو امثالكم#اعفاء_تركي_آل_الشيخ_مطلب pic.twitter.com/lwdSV3VLBZ — سوماك (@o51ma) June 14, 2019

وألغت الهيئة العامة للترفيه السعودية، أول أمس الخميس، أولى حفلات “ديسكو وايت” أول ملهى ليلي سعودي والمعروف باسم “الديسكو الحلال” بمدينة جدة السعودية، بعد عاصفة شديدة من الانتقادات.

وكان من المفترض أن يقام الحفل، الخميس في الساعة العاشرة مساء بحضور نجم الراب الأمريكي الشهير “ني يو”.

ونشر المغني “ني يو” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” تغريدة يعتذر فيها للسعوديين عن إلغاء الحفل، قائلاً: “أعتذر لسكان المملكة العربية السعودية، كنت في طريقي إلى مكان الحفل عندما سمعت بخبر إلغائه بسبب بعض المشاكل التقنية”.

وأضاف نجم الراب: “كنت أتطلع للغناء في السعودية، وحبي الخالص للشباب في ملهى (وايت) بجدة، ربما سنحاول مجددًا في وقت آخر، فقط دعوني أعلم بذلك”.

وكانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، نشرت بيانًا، عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” أعلنت فيه أنها ستفتح تحقيقًا فوريًا بشأن أولى حفلات “ديسكو جدة”.

وذكرت في بيانها: “فتحت الهيئة العامة للترفيه، تحقيقًا فوريًا في مقاطع فيديو جرى تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، لإحدى الفعاليات في مدينة جدة”.

وأضافت: “وبحسب المعلومات التي تبينت للهيئة في متابعتها للموضوع بالفعالية المقامة (project x )، مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يجر ترخيصها من قبل الهيئة، وكانت بالأصل ترخيصاً لإقامة فاعلية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440، لارتكاب هذه المخالفات الجسيمة وغير المقبولة”.