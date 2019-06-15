أول تعليق قطري على الصفعة التي تلقاها “عيال زايد” في لاهاي وهذا الوصف أطلقه شقيق أمير قطر على حكام الإمارات

علقت لولوة الخاطر، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية القطرية، على الصفعة التي تلقتها الإمارات، بعد رفض محكمة العدل الدولية الطلبات الإماراتية بفرض إجراءات مؤقتة ضد قطر، ترتبط بسحب شكوى قطر أمام محكمة لجنة التمييز العرقي.

وأكدت الخاطر، في تغريدة على حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”: أن “محكمة العدل الدولية ألزمت الإمارات برفع الإجراءات التمييزية ضد القطريين إلى أن تصدر حكمها النهائي”.

بينما ألزمت محكمة العدل الدولية الإمارات برفع الإجراءات التمييزية ضدّ القطريين إلى أن تصدر حكمها النهائي، رفضت للتوّ شكوى معاكسة قدمتها الإمارات ومنها أن تسحب قطر شكواها أمام لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري بالأمم المتحدة. كل الشكر للدكتور محمد الخليفي والفريق القانوني. pic.twitter.com/5jyVmsT7P0 — لولوة راشد الخاطر (@Lolwah_Alkhater) June 14, 2019

وقالت: “بينما ألزمت محكمة العدل الدولية الإمارات برفع الإجراءات التمييزية ضد القطريين إلى أن تصدر حكمها النهائي، رفضت للتو شكوى معاكسة قدمتها الإمارات ومنها أن تسحب قطر شكواها أمام لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري بالأمم المتحدة”، وأعربت عن الشكر للدكتور محمد الخليفي والفريق القانوني الممثل لدولة قطر.

ومن ناحيته علق شقيق أمير قطر خليفة بن حمد على قرار محكمة العدل الدولية قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”، (في لاهاي انتصر الضمير العالمي لحق قطر على المتاجرين بحقوق الانسان وحريات الشعوب).

في لاهاي انتصر الضمير العالمي لحق قطر على المتاجرين بحقوق الانسان وحريات الشعوب ✌🏻🇶🇦 — خليفة بن حمد (@KHK) June 14, 2019

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ورفضت محكمة العدل الدولية الشكوى التي رفعتها الإمارات لمطالبة قطر بسحب شكواها أمام لجنة مكافحة التمييز.

من جانبه، أكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وكيل دولة قطر لدى المحكمة، في تصريحات لقناة “الجزيرة”، أن دولة قطر ستواصل المطالبة بحقوق المتضررين لدى هذه المحكمة وغيرها، لافتا إلى أن للقضية عدد من المراحل القادمة.