هكذا تهجّم موقع أمني إماراتي وصحيفة سعودية معروفة على عُمان بعد تفجير الناقلتين وضرب مطار أبها!

تبدو واضحةً الهجمة التي تتعرّض لها سلطنة عمان، من كُتّاب وإعلاميين وحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي وصحف إماراتية وسعودية، في أعقاب تفجير ناقلتي النفط بخليج عمان، وكذا الضربات الأخيرة على مطار أبها السعودي.

وصعّدت صحف إماراتية و سعودية، وكذا مغرّدون من الإساءة للسلطنة والتطاول عليها، فقد صاغ موقع “إرم” الأمني الإماراتي، عنواناً “خبيثاً” لخبر بيان الخارجية العمانية الذي أصدرته الجمعة للتعليق على التصعيد العسكري والأحداث الميدانية المرتبطة بالحرب في اليمن وآخرها الهجوم الذي تعرض له مطار أبها الإقليمي بالمملكة العربية السعودية.

وعنون الموقع الإماراتي خبره بـ” سلطنة عمان تمتنع عن إدانة الهجوم على مطار أبها”، في إشارةٍ واضحةٍ منه إلى عدم رضى الإمارات عن البيان العُمانيّ .

وجاء في بيان الخارجية العُمانية، الذي نشرت نصّه “وطن”، أنّ التأكيد على أن سلطنة عمان تتابع باهتمام بالغ التصعيد العسكري والأحداث الميدانية المرتبطة بالحرب في اليمن وآخرها الهجوم الذي تعرض له مطار أبها.

وأكد البيان أن السلطنة تحث على تجنب التصعيد الذي لن يكون في صالح الأمن والاستقرار في المنطقة.

بيان الخارجية:

#السلطنة تتابع باهتمام بالغ التصعيد العسكري والأحداث الميدانية المرتبطة بالحرب في اليمن وآخرها الهجوم الذي تعرض له مطار أبها الإقليمي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. يتبع — وزارة الخارجية (@MofaOman) June 14, 2019

وعبّرت الخارجية العمانية عن أملها في أن يتم التركيز خلال المرحلة القادمة على المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بما يحقق إيجاد تسوية سياسيّة للأزمة في اليمن ويحفظ أمن ومصالح الدول المجاورة لها.

وأكد البيان أن السلطنة تحث على تجنب التصعيد الذي لن يكون في صالح الأمن والاستقرار في المنطقة، وتأمل أن يتم التركيز خلال المرحلة القادمة على المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بما يحقق إيجاد تسوية سياسيّة للأزمة في #اليمن ويحفظ أمن ومصالح الدول المجاورة لها. — وزارة الخارجية (@MofaOman) June 14, 2019

وتعرّض مطار أبها السعودي، لهجومين نفذهما الحوثيون، الأول بصاروخ “كروز”، و الثاني بطائرات مسيرّة، خلال يومين.

أما صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، فقد نشرت خبراً يتعلق بإزالة الحرس الثوري الإيراني لغماً لم ينفجر من على ناقلة نفط استهدفها هجوم الخميس.

وجاءت صياغة الخبر بطريقة لا يراد منها إلا الشر لسلطنة عمان التي تعمل على إطفاء النيران التي أشعلتها الإمارات والسعودية، فكتبت في عنوان خبرها “الحرس الثوري ييل لغماً لم ينفجر من ناقلة نفط في {هجوم عمان}“.

وصباح الخميس، تعرضت ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عمان.

وكانت الولايات المتحدة والسعودية حملتا إيران مسؤولية الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان الخميس، مما دفع أسعار النفط للارتفاع وزاد مخاوف وقوع مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة، لكن طهران نفت الاتهام بشكل قاطع.