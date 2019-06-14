هذا أوّل تعليق رسمي من سلطنة عمان على قصف مطار أبها السعودي والتصعيد العسكري الأخير

أكدت سلطنة عمان أنها تتابع باهتمام بالغ التصعيد العسكري والأحداث الميدانية المرتبطة بالحرب في اليمن وآخرها الهجوم الذي تعرض له مطار أبها الإقليمي بالمملكة العربية السعودية.

بيان الخارجية:

#السلطنة تتابع باهتمام بالغ التصعيد العسكري والأحداث الميدانية المرتبطة بالحرب في اليمن وآخرها الهجوم الذي تعرض له مطار أبها الإقليمي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. يتبع — وزارة الخارجية (@MofaOman) June 14, 2019

وأكد بيان للخارجية العمانية أن السلطنة تحث على تجنب التصعيد الذي لن يكون في صالح الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد البيان أن السلطنة تحث على تجنب التصعيد الذي لن يكون في صالح الأمن والاستقرار في المنطقة، وتأمل أن يتم التركيز خلال المرحلة القادمة على المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بما يحقق إيجاد تسوية سياسيّة للأزمة في #اليمن ويحفظ أمن ومصالح الدول المجاورة لها. — وزارة الخارجية (@MofaOman) June 14, 2019

وعبّرت الخارجية العمانية عن أملها في أن يتم التركيز خلال المرحلة القادمة على المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بما يحقق إيجاد تسوية سياسيّة للأزمة في اليمن ويحفظ أمن ومصالح الدول المجاورة لها.

وتعرّض مطار أبها السعودي، لهجومين نفذهما الحوثيون، الأول بصاروخ “كروز”، و الثاني بطائرات مسيرّة، خلال يومين.

وصباح الخميس، تعرضت ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عمان.

وكانت الولايات المتحدة والسعودية حملتا إيران مسؤولية الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان الخميس، مما دفع أسعار النفط للارتفاع وزاد مخاوف وقوع مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة، لكن طهران نفت الاتهام بشكل قاطع.