قصف مطار أبها وتفجير ناقلة نفط في خليج عمان
قصف مطار أبها وتفجير ناقلة نفط في خليج عمان
الهدهد

هذا أوّل تعليق رسمي من سلطنة عمان على قصف مطار أبها السعودي والتصعيد العسكري الأخير

كتب وطن
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أكدت أنها تتابع باهتمام بالغ التصعيد العسكري والأحداث  الميدانية المرتبطة بالحرب في اليمن وآخرها الهجوم الذي تعرض له  مطار أبها الإقليمي بالمملكة العربية .

وأكد بيان للخارجية العمانية أن السلطنة تحث على تجنب التصعيد الذي لن يكون في  صالح الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعبّرت الخارجية العمانية عن أملها في أن يتم التركيز خلال المرحلة القادمة على المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بما يحقق  إيجاد تسوية سياسيّة للأزمة في اليمن  ويحفظ أمن  ومصالح الدول المجاورة لها.

وتعرّض مطار أبها السعودي، لهجومين نفذهما الحوثيون، الأول بصاروخ “كروز”، و الثاني بطائرات مسيرّة، خلال يومين.

وصباح الخميس، تعرضت ناقلتي نفط لانفجارات في مياه .

وكانت الولايات المتحدة والسعودية حملتا مسؤولية الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان الخميس، مما دفع أسعار النفط للارتفاع وزاد مخاوف وقوع مواجهة جديدة بين والولايات المتحدة، لكن طهران نفت الاتهام بشكل قاطع.

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