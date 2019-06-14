مفاجأة عن تفجيرات خليج عُمان .. رئيس شركة الشحن يكشف سرّ “الأجسام الطائرة” التي ضربت إحدى الناقلتين

قال رئيس شركة الشحن المشغلة لناقلة نفط يابانية تعرضت لهجوم في خليج عمان الخميس إن ”جسمين طائرين“ استهدفا الناقلة.

وأضاف يوتاكا كاتادا رئيس شركة كوكوكا سانجيو الجمعة خلال مؤتمر صحفي أن الناقلة كوكوكا كاريدجس تبحر متوجهة إلى ميناء خورفكان بالإمارات بعد عودة الطاقم إليها.

وقال إن البحرية الأمريكية ترافق الناقلة.

وقال كاتادا ”أبلغنا الطاقم أن جسما طائرا اقترب من السفينة وأنهم وجدوا ثقبا… ثم شاهد بعض أفراد الطاقم الضربة الثانية“.

وكانت الولايات المتحدة حملت إيران مسؤولية الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان الخميس، مما دفع أسعار النفط للارتفاع وزاد مخاوف وقوع مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة، لكن طهران نفت الاتهام بشكل قاطع.

وقال وزير الشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الخميس، إن بلاده تتفق مع واشنطن في مسؤولية إيران عن استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، قرب مضيق هرمز.

من جهتها، رفضت ممثلية إيران في منظمة الأمم المتحدة الإتهامات الأميركية، لطهران، باستهداف ناقلتي النفط في بحر عمان، وقالت أنه “لا أساس لها”،وأدانت ذلك بأشد العبارات.

فيما أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن شكوكه وارتيابه بشأن حادث الناقلتين.

ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.