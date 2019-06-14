مطار أبها تحت القصف للمرة الثانية خلال يومين .. الضربة هذه المرّة بطائرات مُسيّرة والحوثي يكشف ما أحدثه الهجوم

بعد يومين من استهدافه بصاروخ من طراز “كروز”، أعلن سلاح الجو المسير التابع لجماعة الحوثي اليمينية، فجر الجمعة، أنّه نفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2K على مطار أبها السعودي .

وأكد مصدر في سلاح الجو المسير لقناة “المسيرة” التابعة للحوثي، توقف الملاحة الجوية في مطار أبها عقب استهدافه بطائرات قاصف 2K.

وكشف الناطق باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أن الطائرات المسيرة قاصف 2K، التي ضربت مطار أبها السعودي فجر الجمعة استهدفت رادارات الملاحة الجوية في المطار، مؤكدا نجاح العملية و خروج المطار عن الخدمة.

وأشار إلى أن “عمليات الرد اليمنية في تصاعد مستمر طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا”.

ونفى “سريع” المزاعم السعودية التي تحدثت عن اعتراض الطائرات المسيرة قائلا: “غير صحيح ما يدعيه النظام السعودي من اعتراض الطائرات المسيرة”، مؤكدا أن الطائرات “وصلت وأصابت أهدافها بدقه عالية”.

وجدد التأكيد على أن المطارات والمواقع العسكرية لـ”دول العدوان” أصبحت غير أمنة وأن العمليات في تصاعد مستمر طالما استمر العدوان والحصار المفروض على اليمن. حسب قوله

كما جدد الدعوة لشركات الطيران والمدنيين للابتعاد عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت “أهدافا مشروعة”.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم التحالف السعودي – الإماراتي، العقيد الركن تركي المالكي، الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت من اعتراض وإسقاط 5 طائرات بدون طيار “مسيرة” أطلقها الحوثيون.

وأوضح العقيد المالكي أن الطائرات المسيرة كانت باتجاه مطار أبها الدولي ومدينة خميس مشيط، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأشار إلى أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصوره طبيعية، وليس هناك أي تأخير بالرحلات الجوية وحركة المسافرين.حسب قوله

ويوم الأربعاء الماضي، استهدف الحوثيوون بصاروخ “كروز” مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، وسقط بصالة القدوم بالمطار، ما أسفر عن إصابة 26 شخصا، جميعهم مدنيون، إضافةً لوجود بعض الأضرار المادية بالصالة.حسب المتحدث باسم التحالف