مشاهد إباحية وألفاظ بذيئة تُشعل غضباً شعبياً ورسمياً في الأردن بعد بث مسلسل “جن”!!

أخذ الغضب الأردني من مسلسل ”جن“ الذي أطلقته شبكة ”نتفلكس“، منحىً آخر، بعد السخط الذي عبّر عنه الأردنيون على مواقع التواصل الإجتماعي، لما یتضمنه المسلسل من ”مقاطع إباحیة مخالفة للقانون وللأخلاق والآداب“.

https://www.facebook.com/Deyaelayyan93/videos/443071983182037/

فقد أوعز مدعي عام عمان، إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونیة، في مدیریة الأمن العام بالأردن، باتخاذ الإجراءات الفوریة اللازمة لوقف بث ونشر مسلسل ”جن“.

وجرى تصوير مشاهد مسلسل “جن” في الأردن، بمشاركة فنانين عرب صاعدون.

الدولة ومؤسساتها وشخصيتها الرسمية هم أكثر جهة مروجه لوهم "العادات والتقاليد" ونسيج المجتمع الأردني" وخاصة لما بدها تقمع وجهات نظر أو أفعال تسريب تكشف هشاشتها، وهي أول من يركب على موجة الغضب الشعبي لتعزيز دورها الوصائي على الأخلاق. #مسلسل_جن — ريم (@reemalmasri) June 14, 2019

وأعلن رئيس لجنة التوجيه الوطني والاعلام في مجلس النواب الأردني النائب محاسن الشرعة عن عقد اجتماع نيابي حكومي الأحد المقبل لبحث تداعيات مسلسل “جن”.

لكل واحد بحكي عن مسلسل جن انو هاد واقعنا وهاي عاداتنا وموافق على يلي صار اذا انت ساكن ببيت دعاره احنا ما خصنا، يا عيب العيب جد الله يرحم ايام راس غليص #مسلسل_جن — Hussam Alshorafa (@AlshorafaHussam) June 14, 2019

من جهته، قال مفتي الأردن د.محمد الخلايلة أن مسلسل “جن” فيه انحدار أخلاقي وقيمي لا يمثل عادات الأردنيين وأخلاقهم وخروجاً عن تعاليم الأسلام.

{ لتأمرن بالمعروف و لتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فﻻ يستجاب لكم }

" حديث شريف "



يجب على الجميع إنكار هذا العمل و على الحكومة ايضا محاسبة المسؤولين والمنتجين والممثلين ومحاكمتهم ومنع عرض هذا المسلسل المنافي بأخلاق الاسلام ومجتمعنا#مسلسل_جن — Fatima Kreishan (@FatimaJKr) June 13, 2019

وذكر موقع “خبرني” الأردنيّ، أن الوثائق الرسمية كشفت ان مسلسل “جن” الذي احتوى مشاهد اباحية كان يتم تسهيل تصويره برعاية رسمية وفق كتب صادرة عن هيئة تنشيط السياحة وهيئة الأفلام اﻻردنية.

كشفت الوثائق الرسمية ان #مسلسل_جن الذي احتوى مشاهد اباحية كان يتم تسهيل تصويره برعاية رسمية وفق كتب صادرة عن هيئة تنشيط السياحة وهيئة الأفلام اﻻردنية#خبرني pic.twitter.com/stGsoDRw9z — خبرني Khaberni (@khaberni) June 14, 2019

من جهتها، ردّت شبكة ”نتفلكس“، على الضجة التي اثارها مسلسلها، وما احتواه من مشاهد ”خادشة للحیاء العام، وفیھا لقطات إباحیة، وألفاظ نابیة وسیئة لا تلیق بالمجتمع الأردني ولا عاداته وتقالیده وتخالف التعالیم الشرعیة“.

وقالت في تغريدٍة لها على “تويتر”: “تابعنا بكل أسف موجة التنّمر الحالية ضد الممثلين وطاقم العمل في مسلسل جِنّ ونعلن أننا لن نتهاون مع أي من هذه التصرفات والألفاظ الجارحة لطاقم العمل”.

وأضافت: “موقفنا لطالما كان متمركزاً حول قيم التنوّع والشمولية ولذلك نحن نعمل على توفير مساحة آمنة لكل محبّي المسلسلات والأفلام حول المنطقة”.