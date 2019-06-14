مشاهد إباحية وألفاظ بذيئة تُشعل غضباً شعبياً ورسمياً في الأردن بعد بث مسلسل “جن”!!

أخذ الغضب الأردني من مسلسل ”جن“ الذي أطلقته شبكة ”نتفلكس“، منحىً آخر، بعد السخط الذي عبّر عنه الأردنيون على مواقع التواصل الإجتماعي، لما یتضمنه المسلسل من ”مقاطع إباحیة مخالفة للقانون وللأخلاق والآداب“.
فقد أوعز مدعي عام عمان، إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونیة، في مدیریة الأمن العام بالأردن، باتخاذ الإجراءات الفوریة اللازمة لوقف بث ونشر مسلسل ”جن“.
وجرى تصوير مشاهد مسلسل “جن” في الأردن، بمشاركة فنانين عرب صاعدون.
وأعلن رئيس لجنة التوجيه الوطني والاعلام في مجلس النواب الأردني النائب محاسن الشرعة عن عقد اجتماع نيابي حكومي الأحد المقبل لبحث تداعيات مسلسل “جن”.
من جهته، قال مفتي الأردن د.محمد الخلايلة أن مسلسل “جن” فيه انحدار أخلاقي وقيمي لا يمثل عادات الأردنيين وأخلاقهم وخروجاً عن تعاليم الأسلام.
وذكر موقع “خبرني” الأردنيّ، أن الوثائق الرسمية كشفت ان مسلسل “جن” الذي احتوى مشاهد اباحية كان يتم تسهيل تصويره برعاية رسمية وفق كتب صادرة عن هيئة تنشيط السياحة وهيئة الأفلام اﻻردنية.
من جهتها، ردّت شبكة ”نتفلكس“، على الضجة التي اثارها مسلسلها، وما احتواه من مشاهد ”خادشة للحیاء العام، وفیھا لقطات إباحیة، وألفاظ نابیة وسیئة لا تلیق بالمجتمع الأردني ولا عاداته وتقالیده وتخالف التعالیم الشرعیة“.
وقالت في تغريدٍة لها على “تويتر”: “تابعنا بكل أسف موجة التنّمر الحالية ضد الممثلين وطاقم العمل في مسلسل جِنّ ونعلن أننا لن نتهاون مع أي من هذه التصرفات والألفاظ الجارحة لطاقم العمل”.
وأضافت: “موقفنا لطالما كان متمركزاً حول قيم التنوّع والشمولية ولذلك نحن نعمل على توفير مساحة آمنة لكل محبّي المسلسلات والأفلام حول المنطقة”.