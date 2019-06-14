تعذيب يمني في سجون السعودية
تعذيب يمني في سجون السعودية
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“شاهد” مرعب وبشع.. ماذا يحدث داخل سجون السعودية السريّة في محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عُمان!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو يظهر تعرض مواطن يمني للتعذيب في أحد السجون السرية التابعة للسعودية في محافظة الحدودية مع سلطنة عُمان.

ويقول المواطن اليمنيّ في الفيديو الذي تفاعل معه الناشطون بغضب كبير، إنه تعرّض للتعذيب والصعق بالكهرباء، بعد اتهامه بالإنتماء لتنظيم القاعدة.

وخلال اليومين الماضيين، صعّد أهالي محافظة المَهرة الحدودية مع ، من احتجاجاتهم ضد تواجد القوات ، ونظموا تظاهرة حاشدة للمطالبة برحيل تلك القوات، فيما لوّح الوكيل السابق للمحافظة الشيخ علي سالم الحريزي باللجوء إلى خيار القوة إذا فشلت السبل السلمية في إجبار القوات على الخروج من المحافظة.

وأمهلت لجنة الاعتصام في محافظة القوات السعودية 72 ساعة للخروج من مديرية حوف ومنفذ صيرفيت.

وكان أبناء مديرية حَوْف قد بدؤوا الثلاثاء اعتصاما جديدا رفضا لوجود القوات السعودية في منفذ صيرفيت الحدودي مع سلطنة عمان، مشددين على رفضهم ما سموها سياسة المملكة الاستعمارية من خلال استحداث مواقع عسكرية وحواجز تفتيش في المحافظة.

وبدأ أبناء المهرة بنصب الخيام أمام منفذ صيرفت الحدودي مع سلطنة عمان للمطالبة برحيل القوات السعودية من المنفذ.

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