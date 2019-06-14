“شاهد” الجيش الأمريكي ينشر فيديو “مثير” للحرس الثوري الإيراني عند أحد ناقلتيْ النفط بعد استهدافهما بخليج عمان!

نشر الجيش الأمريكي في وقت متأخر الخميس تسجيلا مصورا قال إنه يظهر الحرس الثوري الإيراني يزيل لغما لم ينفجر من أحد جوانب ناقلة نفط يابانية وذلك في وقت تحمل فيه واشنطن إيران المسؤولية بشأن هجمات هزت أسواق النفط العالمية.

ونشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أيضا صورا تظهر ما يبدو أنه اللغم المثبت مغناطيسيا على جانب الناقلة قبل إزالته في وقت لاحق من ذلك اليوم.وفق “رويترز”

ولا يتم عادة الكشف عن مثل هذه الصور ويبدو أن نشرها يظهر الجهود الأمريكية لإقناع المجتمع الدولي بمسؤولية إيران عن الهجمات على الناقلة اليابانية كوكوكا كاريدجس والناقلة النرويجية فرنت ألتير

ووقعت انفجارات في الناقلتين أجبرت أفراد الطاقمين على تركهما في المياه بين دول الخليج العربية وإيران.

وقال بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي إنه لوحظ اقتراب زورق تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة اليابانية في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي.

وأضاف في بيان ”جرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس“.

وحملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية الهجمات، لكن طهران نفت الاتهام بشكل قاطع.

من جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الخميس، إن بلاده تتفق مع واشنطن في مسؤولية إيران عن استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، قرب مضيق هرمز.

من جهتها، رفضت ممثلية إيران في منظمة الأمم المتحدة الإتهامات الأميركية، لطهران، باستهداف ناقلتي النفط في بحر عمان، وقالت أنه “لا أساس لها”،وأدانت ذلك بأشد العبارات.

فيما أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن شكوكه وارتيابه بشأن حادث الناقلتين.

ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.

