“تويتر” يحذف تغريدة مدير “العربية” السابق التي دعا فيها إلى قصف مقر “الجزيرة”.. ويحذّره

حذف موقع “تويتر” تغريدة مدير قناة “العربية” السابق، الصحفي السعودي خالد المطرفي، التي طالب فيها التحالف السعودي -الإماراتي بقصف مقر قناة “الجزيرة” في الدوحة، زاعماً وقوفها وراء إصدار وتمويل ودعم العمليات التي يقوم بها الحوثيون.

ووجهت إدارة الموقع للمطرفي تحذيرا بعدم تكرار نش مثل تلك التغريدة التحريضيّة؛ وإلا سيتم إغلاق حسابه في حال تكراره الدعوة للكراهية والقتل، وأكدت بأن كلامه غير قانوني.

وبدأت جمعيات أهلية قطرية وأفراد قطريون برفع دعاوى قضائية في أوروبا ضد “المطرفي” لتحريضه على الإرهاب وقصف الجزيرة.

وكان “المطرفي” نشر تغريدةً رصدتها “وطن”، وقال فيها: “من حق التحالف العربي وفقا للقانون الدولي ليس فقط استهداف منصات اطلاق الصواريخ التي استهدفت مطار أبها بل أيضا من قام باصدار الأوامر أو مولها أو دعمها في الإعلام مما يعني بأن #قناة_الجزيرة في #قطر يمكن أن تكون أحد الأهداف التي يجوز استهدافها من التحالف لدعمها لتلك العملية الإرهابية).