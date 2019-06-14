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“ترامب يتهم إيران” .. هذا هو مصير طاقم السفينة النرويجية التي هوجِمت في خليج عمان

كتب وطن
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كشفت قناة “فوكس نيوز” نقلا عن مصادر عسكرية أميركية، أن السلطات الإيرانية تحتجز طاقم السفينة النرويجية التي تعرضت لهجوم في الخميس.

هذا واتهم الرئيس الأميركي دونالد بتنفيذ الهجوم ضد ناقلتي نفط في خليج عُمان، في حين أعلن عن إرسال فرق إنقاذ للسفينتين الموجودتين بالمياه الدولية قرب .

وقال ترامب -في مقابلة مع فوكس نيوز- إن خليج عمان لن يغلَق وإن حدث فلن يستمر ذلك طويلا.

وأضاف في المقابلة ذاتها أن وانشطن لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

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