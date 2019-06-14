بيان “هام وعاجل” من مركز الأمن البحري في سلطنة عمان عن استهداف ناقلتيْ النفط بخليج عمان

قال مركز الأمن البحري في سلطنة عمان، الجمعة، إنّ ‫السلطنة أرسلت سفينتي إنقاذ تابعتين للبحرية السلطانية العمانية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، بعد استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، يوم الخميس.

وأكد المركز في بيان صحفي، أنه سلاح الجو السلطاني العماني سيّر كذلك طائرة استطلاع بحري بعد الحادث.

وقال البيان إن معلومات مركز الأمن البحري في السلطنة أفادت بتعرض ناقلتي نفط أحدهما تحمل علم بنما والأخرى تحمل علم جزر مارشال إلى حوادث بحرية.

‏واشار إلى ان الحادثين وقعا خارج المياه الإقليمية ‫العمانية ، فالأول على بعد ٨٢ ميلا بحريا، والثاني على بعد ٨.٦٦ ميل بحري.

وكانت الولايات المتحدة حملت إيران مسؤولية الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان الخميس، مما دفع أسعار النفط للارتفاع وزاد مخاوف وقوع مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة، لكن طهران نفت الاتهام بشكل قاطع.

وقال وزير الشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الخميس، إن بلاده تتفق مع واشنطن في مسؤولية إيران عن استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، قرب مضيق هرمز.

من جهتها، رفضت ممثلية إيران في منظمة الأمم المتحدة الإتهامات الأميركية، لطهران، باستهداف ناقلتي النفط في بحر عمان، وقالت أنه “لا أساس لها”،وأدانت ذلك بأشد العبارات.

فيما أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن شكوكه وارتيابه بشأن حادث الناقلتين.

ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.