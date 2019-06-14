بعد تفجير ناقلتي النفط .. “قرقاش” يدسّ السّمّ في تغريدة لشيطنة عُمان ولجرّ السعودية لصِدامٍ مع إيران!

نشر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، تغريدةً “دسّ فيها السّمّ”، محاولاً شيطنة سلطنة عمان، في أعقاب تفجيرات ناقلتي النفط، الخميس.

وقال “قرقاش” في تغريدته: ” الاعتداء اليوم على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة تطور مقلق وتصعيد خطير ويستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي. الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر”.

الاعتداء اليوم على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة تطور مقلق وتصعيد خطير ويستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي. الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 13, 2019

ورآى متابعون أن ذكر الوزير الإماراتي خليج عمان في تغريدته، بهدف الشيطنة، فيما تعمّد ذكر السعودية لتقريب الصدام العسكري “السعودي – الإيراني”.

في المقابل ، فإن “قرقاش” لم يذكر إيران بالاسم، ولم يتهمها بأنها هي التي دبّرت الهجوم على الناقلتين.

هذا واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بتنفيذ الهجوم ضد ناقلتي نفط في خليج عُمان، في حين أعلن عن إرسال فرق إنقاذ للسفينتين الموجودتين بالمياه الدولية قرب إيران.

وقال ترامب -في مقابلة مع فوكس نيوز- إن خليج عمان لن يغلَق وإن حدث فلن يستمر ذلك طويلا.

واليوم الجمعة، قال مركز الأمن البحري في سلطنة عمان، إنّ ‫السلطنة أرسلت سفينتي إنقاذ تابعتين للبحرية السلطانية العمانية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، بعد استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، يوم الخميس.

وأكد المركز في بيان صحفي، أنه سلاح الجو السلطاني العماني سيّر كذلك طائرة استطلاع بحري بعد الحادث.

وقال البيان إن معلومات مركز الأمن البحري في السلطنة أفادت بتعرض ناقلتي نفط أحدهما تحمل علم بنما والأخرى تحمل علم جزر مارشال إلى حوادث بحرية.

‏واشار إلى ان الحادثين وقعا خارج المياه الإقليمية ‫العمانية ، فالأول على بعد ٨٢ ميلا بحريا، والثاني على بعد ٨.٦٦ ميل بحري.