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بعدما رفض المرشد الإيراني تسلّمها.. “شاهد” ماذا فعل رئيس الوزراء الياباني برسالة “ترامب”؟

كتب وطن
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رفض مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي تسلم رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال زيارته الأخيرة لطهران .

وأظهرت صورٌ من لقاء “خامنئي” و “آبي”، الخميس، رسالة “” وقد وضعها رئيس الوزراء الياباني تحته وجلس عليها، بعد رفض المرشد الإيراني استلامها.

وقال علي خامنئي لضيفه رئيس الحكومة اليابانية إنه لا ينوي مراسلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأن الأخير “غير جدير بالمراسلة”.

وقال المرشد الإيراني “لا اعتبر ترامب شخصا يستحق أن يتبادل المرء الرسائل معه. ليس لدي جواب له، ولن أرد عليه”، ووصف خامنئي نوايا رئيس الحكومة اليابانية بأنها حسنة.

وأضاف بأن لا تريد أن تكرر “تجربتها المرة” في التفاوض مع الولايات المتحدة، واصفا وعد ترامب بأنه لا يسعى إلى قلب نظام الحكم في بأنه “كذب” قائلا إنه لا يصدق عرض واشنطن اجراء “مفاوضات صادقة” مع طهران.

وقال إنه ليس بوسع الولايات المتحدة قلب نظام الحكم في بلاده، مضيفا “مشكلتنا مع الأمريكيين ليست مسألة تغيير نظام الحكم في بلدنا، لأنهم حتى لو كانوا يبيتون هذه النية لن يكون بمقدورهم أن ينفذوها تماما كما فشل كل الرؤساء الأمريكيين في ذلك في السنوات الـ 40 الماضية”.

وكان آبي قد وصل إلى طهران في الـ 12 من الشهر الحالي في زيارة ينظر إليها على أنها محاولة للتوسط بين واشنطن وطهران بهدف نزع فتيل الأزمة بين الجانبين.

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