وزير التسامح الذي “تغيظه” المساجد بأوروبا يفتتح أول دير مسيحي يتم اكتشافه في الإمارات

تناقلت وسائل إعلام إماراتية صورا وفيديوهات لتدشين الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بدولة الإمارات، اليوم الخميس، رسميًا موقع كنيسة ودير صير بني ياس، أول موقع مسيحي يتم اكتشافه في الإمارات، في وقت يتهم فيه مراقبون حكام الإمارات بمحاربة الإسلام حول العالم.

نهيان بن مبارك يدشن رسمياً موقع كنيسة ودير صير بني ياس في أبوظبي، أول موقع مسيحي يتم اكتشافه في الدولة.

يأتي الافتتاح بعد انتهاء عمليات الحفاظ على الموقع من قبل دائرة الثقافة والسياحة، حيث يجسد الموقع أعمق صور القبول بالآخر والتنوع الحضاري pic.twitter.com/a2mbYlAk1f — المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي (@admediaoffice) June 13, 2019

وحضر التدشين رفقة وزير التسامح الذي سبق أن طالب في فبراير الماضي الدول الأوروبية بما وصفه بـ”السيطرة على جميع المساجد التي تقع في القارة ومنع المسلمين من ادارة شؤونهم بأنفسهم لعجزهم عن ذلك”، محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وسيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بجانب جمع من الخبراء بالآثار والتراث والإعلاميين ورجال الدين.

شيخنا نهيان آل نهيان بن مبارك آل نهيان دشن موقع كنيسة ودير صير بني ياس

وطننا يحث على التسامح الديني👍#الإمارات pic.twitter.com/5YZK1t87t7 — عفراء خالد الرميثي (@Afrae_Ramity) June 13, 2019

وتعود كنيسة ودير صير بني ياس إلى القرنين السابع والثامن الميلادي، واستمرت في الازدهار حتى بعد انتشار الإسلام في المنطقة، وقد تم اكتشاف مباني الموقع عام 1992، تبعها العديد من أعمال التنقيب لاستكشاف المهاجع الشرقية والشمالية بالدير والكنيسة والسور المحيط والمنازل ذات الفناء، وفي عام 1994 ثبت أن المخطط المعماري للموقع يعود لكنيسة.

#نهيان_بن_مبارك: موقع كنيسة ودير صير بني ياس شهد اهتماما كبيرا من قبل الشيخ #زايد طيب الله ثراه، حيث وجّه المغفور له بالحفاظ على الموقع وترميمه والعمل على تحسينه فور ظهور الدلائل الأولى على وجود آثار مسيحية في الجزيرة نظراً لقيمتها التراثية والثقافية العميقة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/JUq6gVDaYn — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 13, 2019

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: “شهد موقع كنيسة ودير صير بني ياس اهتمامًا كبيرًا من قبل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، نظرًا لقيمته التراثية والثقافية العميقة باعتباره دليلًا تاريخيًا مهمًا وجزءًا من التراث الحضاري للدولة، حيث وجّه بالحفاظ على الموقع وترميمه والعمل على تحسينه فور ظهور الدلائل الأولى على وجود آثار مسيحية في جزيرة صير بني ياس.

وكان وزير التاسمح الإماراتي أثار جدلا واسعا عندما صرح في حديثه لوكالة الأنباء الألمانية، أنه لا يجوز فتح المساجد ببساطة هكذا والسماح لأي فرد بالذهاب إلى هناك وإلقاء خطب، مشيرا إلى أنه “يتعين أن يكون هناك ترخيص بذلك”.

واشتكى “آل نهيان” من غياب الرقابة على المساجد والمراكز الإسلامية وتوظيف المساجد في أغراض أخرى.. حسب زعمه، وخص بالذكر فرنسا وبريطانيا وهولاندا وبلجيكا، فيما أبدى أسفه من عدم تجاوب البلدان الأوروبية مع أبو ظبي التي عرضت خدماتها وأكدت أنها مستعدة لتدريب الأئمة الذين تحتاجهم مساجد ومراكز أوروبا.

وقال وزير التسامح الإماراتي إنه يستغرب من حسن النية التي أبدتها دول أوربا حين سمحت للمسلمين بإدارة شؤونهم بأنفسهم “نعتقد أنه يتعين حدوث شيء في أوروبا.. أن الدول الأوروبية كانت حسنة النية عندما سمحت لهؤلاء الناس بإدارة مساجدهم ومراكزهم الخاصة” واشار نهيان بن مبارك انه “لا يمكن لأحد في أوروبا أن يذهب إلى كنيسة ويخطب فيها ببساطة”.

ولو كانت نية الوزير الاماراتي حسنة ومعلوماته محدثة لاطلق دعوة الى توحيد المسلين في مجامع ومجالس قوية ومتماسكة تعود اليها مهمة تنظيم المشهد الدعوي في اوروبا. لم يفعل نهيان بن مبارك ذلك لعلمه ان امراء من بلاده كانت لهم اليد الطولى في تخريب الكثير من المشاريع التي سعت الى تاسيس تمثيليات للمسلمين في أوروبا، وانها وحين فشلت في السيطرة على هذه المشاريع قامت بتخريبها إما من الداخل بدس عناصر تابعة او بالتحريض عليها ومحاولة رميها بتهمة الارهاب ومعاداة السامية.